最新安卓版Firefox发布：全新用户界面 增强跟踪保护功能

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最新安卓版Firefox发布：全新用户界面 增强跟踪保护功能

2020-08-26 10:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月26日 消息：经过一年多的开发，Mozilla今天发布了Android版本的Firefox 79，并命名为Firefox Daylight。

官方表示，Firefox Daylight 拥有自己的名字标志着其安卓浏览器的一个新开端。”新版本是一个彻底改版，更快，更方便的产品。

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站长之家了解到，Firefox Daylight新功能包括：增强的默认跟踪保护，新的用户界面，Mozilla自己的移动浏览器引擎GeckoView，以及一系列新功能。Mozilla将在全球范围内推出新的Android版Firefox，目前已经在德国、法国和英国开始， 8 月 27 日将在北美推出。

近年来，Firefox不断增强跟踪保护，阻止了第三方跟踪器访问cookies和存储。在Android上默认开启了增强跟踪保护。广告跟踪器在标准模式下将被屏蔽，但用户可以使用Strict或自定义选项进一步定制他们的隐私设置。

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新的Android版Firefox有一个彻底改版的用户界面。最重要的是，它是可定制的。用户可以在顶部或底部(默认)设置URL栏，轻松切换亮暗主题模式等等。

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根据Mozilla的数据，Firefox有大约 2 亿活跃用户，这使得它成为web开发人员考虑的主要平台。但这一数字多年来一直在稳步下降。此外，根据Net Applications的数据，在用户不太可能改变移动设备上使用的默认浏览器，Firefox只用有不到1%的市场份额。这也是该公司决定重新布局Android浏览器的原因。

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