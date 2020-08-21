近日，字节跳动宣布将收购启蒙教育产品你拍一，具体交易金额双方均未披露。收购后，字节跳动将在技术、品牌及资本层面为你拍一提供支持。同时，你拍一仍将作为独立品牌存在，保持独立运营。
短视频平台抖音和字节跳动是什么样的关系呢，抖音是一款十分热门的短视频APP，可以说是一款爆款产品，而这款产品正是由字节跳动开发的，这里我们来看下抖音和字节跳动的关系。
2020 年 8 月 1 日，TikTok在美业务将被出售的消息传出，而两年前的这一天，Musical.ly正式改名TikTok。整整 2 年，TikTok的命运发生了翻天覆地的变化。一边是舆论压力，代表公众的情绪，一边是股东利益，代表增长的迫切需求，手握 10 亿用户的TikTok迎来了命运的转折点。
8月7日下午，字节跳动对针对美国政府的行政命令的发布了声明，表示特朗普颁发的这项行政命令没有遵循正当法律程序，或将诉诸美国法院。
【字节跳动回应关于中国业务上市】据路透社报道， 7 月 31 日，抖音、今日头条母公司字节跳动正考虑推动国内业务上市，上市地点或在香港或上海，公司相对倾向于香港。
【字节跳动AI副总裁离职】据媒体报道，字节跳动副总裁、人工智能实验室主任马维英离职，下一站将赴清华大学智能产业研究院任职，加入正在筹备该产业院的原百度总裁张亚勤团队。
据CNBC消息，微软与字节跳动试图在三周内达成协议。针对达成协议此事，字节跳动有关人士回复： 此消息不实。
昨日晚间，字节跳动表示：“字节跳动始终致力于成为一家全球化公司。在这个过程中，我们面临着各种复杂和难以想象的困难，包括紧张的国际政治环境、不同文化的碰撞与冲突、竞争对手 Facebook 的抄袭和抹黑。”
据媒体报道，字节跳动考虑中国业务在香港或上海上市，更倾向于香港。字节跳动还同时在研究将海外业务在欧洲或美国上市。字节跳动的海外业务包括TikTok。 7 月 31 日下午，字节跳动回应称，对市场传言，不予置评。
TikTok海外遇阻，全球化失利。作为字节跳动流量和营收支柱，头条和抖音已经或即将碰到天花板。字节跳动疯狂布局游戏、在线教育、电商三大赛道，这里能长出新增长引擎吗?
最近，因为TikTok收购案，字节跳动被推上了舆论场的风口浪尖。在此之前，这家成立不过 8 年的互联网公司新贵，尽管坐拥抖音和今日头条两大爆款APP，却一直相当低调。
【TechWeb】8月4日消息，针对TikTok在海外设立总部一事，字节跳动正式作出回应，称考虑在美国之外的主要市场，重新设立TikTok总部。昨日，据外媒报道，字节跳动将把TikTok总部从北京迁至伦敦，字节跳动创始人即将宣布近期内在伦敦成立办公室的意向。英国当地媒体称，英国政府目前为TikTok在伦敦设立总部开了“绿灯”，各大臣为对此表示支持，并称这一计划将在接下来的几天内公布。报道还称，TikTok将总部迁至伦敦，可能让考虑在美
据路透社消息，字节跳动考虑中国业务在香港或上海上市。
据 36 氪报道，字节跳动副总裁、人工智能实验室主任马维英离职，下一站将赴清华大学智能产业研究院任职，加入正在筹备该产业院的原百度总裁张亚勤团队。
今天早些时候，外媒援引知情人士消息称，印度信实工业正在与字节跳动谈判投资TikTok印度业务的事宜，信实工业是印度电信巨头Jio Platforms的母公司，为印度首富Mukesh Ambani所有。对于这一消
据天眼查数据显示，北京字节跳动科技有限公司新增多条商标信息，其中多条商标名称显示为“最右”，申请日期在 2020 年 7 月，涉及国际分类包括“通讯服务”“社会服务”“广告销售”等，目前商标状态均为“等待实质审查”。
据路透消息，两名知情人士周六表示，在特朗普表示他已决定禁止 TikTok 后，字节跳动已同意完全剥离 TikTok 在美国的业务，以挽救与白宫的一笔交易。字节跳动此前曾试图在 TikTok 的美国业务中持有少数股权，但遭到了白宫的拒绝。根据新的交易提议，字节跳动将完全退出，而微软将接管 TikTok 在美业务。消息人士补充称，一些总部位于美国的字节跳动投资者可能有机会获得该业务的少数股权。美国白宫、字节跳动和微软均未对此消息置评
今日，有外媒报道称，字节跳动正考虑推动国内业务上市，上市地点或在香港或上海，并更倾向于香港。对此，字节跳动回应称，对市场传言，不予置评。
昨日晚间，抖音官方账号抖音黑板报发文称，由于宝通科技参股公司哈视奇，违反保密协议，夸大披露所谓“与字节跳动达成多款AR游戏独家合作”信息。字节跳动及抖音决定取消与哈视奇已经达成的所有合作。
前 360 高级技术总监、Web前端主任架构师、技术委员会委员吴亮(月影)近期已加入字节跳动。吴亮的直接汇报对象为负责包括信息流、搜索、游戏、支付等大中台搭建的技术负责人廖宝华，+ 2 级汇报对象则为字节跳动高级副总裁洪定坤。
据外媒报道，微软有意收购TikTok英国业务。目前，微软正在与字节跳动讨论收购TikTok在美国、新西兰、加拿大、澳大利亚四国的业务。知情人士透露，由于剥离人事部门等较为困难，而且考虑到用户
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