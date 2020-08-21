字节跳动宣布将收购启蒙教育产品你拍一

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 字节跳动最新资讯 > 正文

字节跳动宣布将收购启蒙教育产品你拍一

2020-08-21 11:42 · 稿源：站长之家

近日，字节跳动宣布将收购启蒙教育产品你拍一，具体交易金额双方均未披露。收购后，字节跳动将在技术、品牌及资本层面为你拍一提供支持。同时，你拍一仍将作为独立品牌存在，保持独立运营。

网友热搜:

字节跳动收购才云科技字节跳动总部在哪字节跳动国际化部门字节跳动陈志锋个人资料字节跳动2020笔试题字节跳动旗下产品字节跳动杨洁字节跳动抖音字节跳动市场岗 笔试题字节跳动笔试通过率字节跳动IPO字节跳动概念股票
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
武汉东湖之眼转一圈13分14秒 京东回应暂停与申通合作 必胜客中国回应美国门店关闭 苹果总市值突破2万亿美元 简书 抖音足迹地图 网站优化 友情链接 iOS14beta5 818汽车之夜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM