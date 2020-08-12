微信iOS版7.0.15发布 公众号视频内容支持发弹幕

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微信iOS版7.0.15发布 公众号视频内容支持发弹幕

2020-08-12 08:47 · 稿源：站长之家

今日，微信iOS版7.0. 15 正式版发布，据更新内容显示，本次更新微信解决了一些已知问题，并优化聊天消息操作选项，公众号视频内容支持发弹幕、倍速播放等功能以及小程序内新增防沉迷按钮。

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