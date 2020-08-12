微信iOS版7.0.15发布 公众号视频内容支持发弹幕

今日，微信iOS版7.0. 15 正式版发布，据更新内容显示，本次更新微信解决了一些已知问题，并优化聊天消息操作选项，公众号视频内容支持发弹幕、倍速播放等功能以及小程序内新增防沉迷按钮。
iOS14系统的测试版本现在已经正式发布，只要用户的手机为iPhone6S以及之后更新的机型，就可以升级到iOS14系统。不少用户担心正式版发布之后，能不能将测试版升级到正式版，以下我们来看下如何将iOS14测试版升级到正式版本。
6 月中旬，微信发布《微信内容服务商开放入驻公告》，首次公开邀约MCN机构入驻，正式面向MCN机构打开了大门。但是，已经“满月”的服务专区，似乎并没有在行业内掀起什么风浪。
7月15日，腾讯QQ更新了Android 8.4.1版本，现在，iOS也紧随其后推出8.4.1版本，新功能与Android版非常接近。新版本的DIY表情相机新增漫画表情功能、表情长按支持搜索相关表情，
7月16日苹果公司推送了iOS13.6正式版，这很可能是iOS13系统最后一个稳定版本，在这次更新加入了iPhone数字车钥匙，将率先支持宝马旗下的部分车型，以下我们来看下iOS13.6正式版的更新内容。
宝马与腾讯宣布开展数字化合作，将推进腾讯生态车联网TAI中的车载轻应用生态“腾讯小场景”与“微信车载版”在BMW车上的应用。
iOS14 增加了桌面小组件、App资源库、小程序、视频画中画等新特性。iOS14 公测版也是作为面向普通用户的测试版本。苹果iOS系统在更新到了最新的 iOS14 版本之后，发现有很多bug，好多小伙伴们想降级，其实苹果官方对于测试版iOS都是可以降级的，下面小编带来ios14 降级方法教程，一起看看吧！需要注意的是，大家在升级之前一定要注意资料的备份。
今日，微信宣布，微信品牌小程序正式开启公测，提供“通用品牌认证”和“电商品牌认证”两种认证方式。认证后，即可享受品牌小程序专属的多项产品能力。通过认证后，官方背书标签将在搜索结果、小程序资料页( 8 月初上线)等场景中展现，帮助品牌树立品牌信息，用户也可轻松识别出品牌并获得官方提供的信息和服务。
此前据媒体报道，微信内测了「微信小商店」小程序，，这是一个无需开发、一键开通即可自主经营的卖货小程序。开通小店后，用户可以直接在这个小程序里进行直播和卖货。从曝光的功能展示页面可以看到，目前微信小商店已上线能力包括基础的开店及经营能力，包括商品管理、店铺运营、直播管理、资金管理等和用户端，更完善的购物体验能力，包括商品详情页、货架工具、直播插件等。
微信小商店现在已经进入内测阶段，微信小商店兼具商品出售和直播等多个功能，它和微信小店有哪些不同之处呢，这里我们来看下微信小商店的几个不同点介绍。
7月27日消息，宝马与腾讯签署数字化合作协议，腾讯生态车联网TAI中的车载轻应用生态“腾讯小场景”、“微信车载版”等功能，将会应用在宝马车上。其中，“微信车载版
不久前，微信终于支持修改微信号了，不过一年仅限一次，而且必须满足一定的条件才行。同时，也有不少人存在一个疑问：“微信号”是否等同于“微信帐号”？前者是后者的简
昨日晚间，针对“谢娜微信登不上去”一事，腾讯客服回应称，微信有安全风控机制确保帐户安全，娜姐反馈的问题已经核实处理，该帐号现已恢复正常。同时，腾讯客服还附上链接解答了用户微信被限制登录的解决办法。
微信小商店终于来了!7 月 14 日，为降低微信营商的门槛，微信正式发布微信小商店的功能。中小微商家、个体创业者还有个人都可以零成本、无需开发、快速拥有一个属于自己的小程序店铺，同时配备了直播等营销功能。
【微信停止服务印度用户】据印度科技媒体Entrackr报道，当地时间周六，微信正式限制其在印度的用户发送和接收消息。多位微信印度用户透露，在使用时微信时，不断被强制退出，且无法重新登录。无论是何种网络状态下。
微信刚刚官方发布了安卓端7.0.17正式版本，新增视频弹幕，并升级了长按消息菜单的样式。新版微信中，视频号新增了“浮评”功能，可以在观看视频的同时看评论，也就是大家非常熟悉的
微软今天宣布计划在其Microsoft365 应用中 "向变革性的人工智能驱动的助手体验转变"，这将涉及重新聚焦其 "创新和开发领域"。因此，微软将终止对第三方Cortana技能的所有支持，并从应用商店分别下架iOS和Android设备的Cortana应用。
北京时间今天凌晨，苹果推送了 iOS 14 和 iPadOS 14 的第三个公开测试版，新版中修改了 Apple Music 图标和桌面小部件样式，新增了时钟桌面小部件，此外 Beta 3 还为 5.8 英寸的 iPhone 提供了「屏幕缩放」的功能。以下是 iOS 14 Beta3 更新内容汇总。
7月16日，苹果公司推送了iOS13.6正式版，距离上次发布的iOS13.5.1版本过去了一个多月，本次更新有可能会是最后一个稳定版本，主要的更新内容包括iPhone手机可以用作数字车钥匙、“健康” App 中增加了新的症状类别，以下是本次更新的主要内容以及描述文件下载地址。
7 月 14 日腾讯官方正式宣布，微信小商店正式上线，并开放内测申请通道。微信小商店是小程序团队提供的一项新能力。无需开发、免费开店、帮助商家快速生成卖货小程序。目前开放内测申请，企业/个体工商户均可填写申请，申请通过的商家将会收到由「微信公众平台」下发的邀请内测通知。同时官方数据显示，截至目前，微信小程序日活跃帐户数已突破 4 亿。
微信小商店怎么制作？今天 7 月 14 日腾讯官方宣布，微信小商店正式上线，并开放内测申请通道。据官方介绍，微信小商店是小程序团队提供的一项新能力，可以帮助商家免开发、零成本、一键生成卖货小程序。以下是关于微信小商店怎么发布出售商品的详细介绍。
支票作为一种替代现金的支付工具，虽然很方便实用，但由于是账户信息不同实时更新，也存在一定的信用漏洞与风险，而这也给一些不法分子可乘之机。..
8月12日消息，日前，美国国务院宣布5项“净网”措施，其中包括从美国应用商店中移除中国Apps，防止不受信任的中国手机厂商在应用商店预装美国Apps..
好久都没写文章了，在 5 月和 6 月分别写了两篇关于淘宝联盟新政策解读的相关文章，虽然都不同程度上获得了一定的传播，但是在我看来并没有太多的..
昨日晚间的小米十周年演讲上，谈及与董明珠打赌一事，雷军正式承认自己输了。但是雷军表示，在与董明珠赌约结束后的第二年，小米营收就超越了格力..
现在抖音就是一个内容平台，内容足够好就可以获得足够的曝光，头部通吃，这就导致了腰部生产者在抖音不容易赚到钱，生产者赚不到钱就很难真正定位..
“抖音禁止挂外链了?”“茶叶生鲜只能在抖音小店卖了”“抖音又要去淘了”，类似这样的消息在近几个月根本就没停过，感觉抖音“禁外链”已经成为..
8月12日消息，昨日晚间，在小米十周年活动上，小米董事长兼CEO雷军发表主题演讲，回顾了小米的十年。在谈到与董明珠的赌局时，雷军表示，2013年的..
自数码相机发明以来，柯达一直被外界认为“要完”“已完”。可能连它自己也没有想到，有一天会真的变成“药丸”。7 月 28 日，柯达宣布获得了一笔..
对于搜索，字节跳动一直怀抱强烈的欲望。早在 2016 年，字节跳动就开始探索“搜索”技术，并尝试在今日头条应用内，内置搜索引擎。 2019 年，开始..
谷歌、Facebook和微软都想分一杯羹的会是一家怎样的公司呢?Jio在印度是一个家喻户晓的名字，现在终于引起世界其他科技巨头的关注。这家公司不仅经..
时间是互联网公司的敌人。即使做出了市面上最炙手可热的产品，巨头们也免不了对未来忧心忡忡，担心逃不开被边缘、被替代、被抛弃的命运。..
8月12日消息，日前，京东集团对外宣布，正式完成对厦门见福连锁管理有限公司（以下简称“见福连锁”）的战略投资。据悉，这也是京东集团首次战略投..
DoNews8月12日消息（记者 翟继茹）12日，搜狗宣布聘请Duff & Phelps, LLC担任其独立财务顾问。根据腾讯发给搜狗的初步非约束性收购建议函，腾讯将..
据站长杨泽业透露，近日，有站长称腾讯云、阿里云等几大云平台开始取消个人备案码了，部分省市企业备案需要提交至少 3 个月的本企业纳税证明或法定..
《福布斯》杂志发布了2020年全球收入最高男演员前10的名单，“巨石强森”以8750万美元的年收入今年继续登顶第一位置，而中国演员成龙在榜单中排名..
今日，微信iOS版7.0. 15 正式版发布，据更新内容显示，本次更新微信解决了一些已知问题，并优化聊天消息操作选项，公众号视频内容支持发弹幕、倍速..
对于苹果来说，这绝对不是一件好事，如果不支付超过35亿元的专利费，那么将会面临iPhone被禁售的情况。美国德克萨斯州联邦陪审团近日做出裁决，要..
8月12日消息，宁德时代发布公告称，公司拟围绕主业，以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资，投资总额不超过2019年末经审计净资..
8月12日消息，顺丰控股发布公告称，自2020年8月12日起，公司发行的“顺丰转债”（债券代码：128080）将在深圳证券交易所摘牌。根据公告，顺丰转债..
昨日晚间，针对“正在考虑在香港二次上市”的传闻，爱奇艺方面回应称，不予置评。此前，有媒体报道称，爱奇艺正在与瑞信商讨可能在香港第二上市的..