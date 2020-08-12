微信iOS版7.0.15发布 公众号视频内容支持发弹幕

iOS14 增加了桌面小组件、App资源库、小程序、视频画中画等新特性。iOS14 公测版也是作为面向普通用户的测试版本。苹果iOS系统在更新到了最新的 iOS14 版本之后，发现有很多bug，好多小伙伴们想降级，其实苹果官方对于测试版iOS都是可以降级的，下面小编带来ios14 降级方法教程，一起看看吧！需要注意的是，大家在升级之前一定要注意资料的备份。