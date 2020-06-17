继修改微信号之后 微信上线拍一拍功能

wxid开头的微信号怎么加好友？小伙伴应该有注意到，一些好友的微信号是以wxid开头的，这是怎么回事呢？wxid开头的这串号码是我们在注册微信之后系统自动分配的默认微信号，相当于每个微信账号的身份证明，目前我们每个人可以且只有一次修改微信号的机会，可以将wxid开头的号码更改为自己想要的格式。不知道大家有没有尝试过，使用wxid开头的原始账号搜索好友是无法查找到好友的，这种微信号不能直接用来添加好友，那我们该用什么方