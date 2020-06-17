继修改微信号之后 微信上线拍一拍功能

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息：近日，微信上线了“拍一拍”功能，当用户将微信升级至最新版本后，在群聊双击对方头像后，能看到对方头像出现震动，群聊中显示“你拍了拍某人”。同时，还可双击自己头像，此时则会显示“你拍了拍自己”。
此外，在个人对话中，用户使用“拍一拍”对方无法收到提示。
据悉，在最新版的IOS微信中，微信还上线了修改微信号功能，入口在“我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的用户支持一年修改一次。
站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息：近日，微信上线了“拍一拍”功能，当用户将微信升级至最新版本后，在群聊双击对方头像后，能看到对方头像出现震动，群聊中显示“你拍了拍某人”。同时，还可双击自己头像，此时则会显示“你拍了拍自己”。
此外，在个人对话中，用户使用“拍一拍”对方无法收到提示。
据悉，在最新版的IOS微信中，微信还上线了修改微信号功能，入口在“我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的用户支持一年修改一次。
微信现在已支持用户自己修改微信号，想要将自己的微信号修改成有趣又好听的名称的话，现在就可以动手，这里我们来介绍下微信号是如何进行修改的。
6 月 5 日，腾讯微信团队宣布，安卓最新版已经支持更改微信号功能，对iOS版本的支持也即将上线。据官方介绍，用户可以一年修改一次微信号，如果用户最近一年有自定义过微信号，期满一年后也可以更改。另外，如果暂时还改不了，请大家稍等再试试。
最近有消息传出微信7.0.15功能新增了一个描述，称“微信号是账号的唯一凭证，一年只能修改一次”，这也就代表着微信新版本马上就要进行新功能的增加，之后就可以修改微信名字了！这个功能相信大家都期待很久了，很多人还不清楚怎么修改微信号，下面就来为大家分享一下教程。
今日，微信官方公众号“微信派”发文称，目前安卓最新版的微信支持修改微信号，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。用户可在“我”-“个人信息”-“微信号”中修改。
在6月5日这天，微信安卓版本已经正式支持修改微信号了，很多人都想要改掉之前的微信号，有的人还不清楚微信号能改几次，下面就来为大家一一来解答一下，并且还有微信号的修改教程。
苹果手机现在也可以修改微信号了，只要用户将微信升级到7.0.13版本即可体验，在修改微信号的时候需要注意哪些事情呢，以下我们来看下iOS版本修改微信号的具体步骤以及注意事项。
微信号在已经一旦设定便不可更改，为些很多网友表示希望可以获得一次「重生」的机会。而在此前微信安卓版在更新到新版本后，已经率先支持修改微信号。现在苹果iOS版微信可以改微信号了。
最近微信终于可以修改微信号了，此前安卓手机率先支持修改手机号，现在对于想要更改微信号的苹果手机小伙伴们也可以修改了，不知道怎么修改的小伙伴们，就一起来看看iphone修改微信号方法吧。
凤凰网科技讯 6月16日下午消息，腾讯微信团队官方宣布，iOS版微信已支持改微信号，更新到7.0.13版本即可体验。新功能正在逐步覆盖中，如暂不可用请稍后再试。
微信现在已经支持微信号的修改，对于一些用户来说，想要修改一个比较有趣、好听的微信号，但有些人发现自己的微信号无法修改，这是为什么呢，以下我们来了解具体的原因。
【TechWeb】6月5日，根据微信官方发布的消息，安卓用户更新到最新版微信，可修改微信号，入口在“我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。据悉，iOS用户也即将可以使用该功能。根据官方的介绍，微信号必须以字母开头，可以使用6-20位数字、字母、下划线、减号或它们的组合。同时，微信号设置需要满足两个条件：最近一年没有修改过微信号以及当前帐号无安全风险。对于网友关于“修改微信号后，会影?
盼星星，盼月亮。现在，安卓最新版的微信支持修改微信号了！今日，腾讯微信团队官方宣布，安卓最新版微信已支持改微信号，入口在我>个人信息>微信号，用户可以一年修改一次微信号，如果
今日，微信宣布iOS用户更新微信至版本7.0.13，可以修改微信号。操作方式为：在“我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的用户支持一年修改一次。
今日，微信宣布正式支持修改微信号，用户可在“我”-“个人信息”-“微信号”中修改。随后，网友们纷纷@淘宝官微要求上线改名功能，却遭无情拒绝。淘宝回应称：不改。
今日，微信官方公众号“微信派”发文称，目前安卓最新版的微信支持修改微信号，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。用户可在“我”-“个人信息”-“微信号”中修改。
前两天，微信又一次进行了一次大型封号行动，大批个人微信号被封，许多“运营社畜”工作停摆，哀嚎声不断。
【TechWeb】6月16日消息，微信官方宣布，iOS 版微信已经支持改微信号，更新到7.0.13版本即可体验。新功能正在逐步覆盖中，如暂不可用请稍后再试。 此前，安卓版微信已经支持改微信号，符合条件的用户支持一年修改一次微信号。以下为修改微信号的常见问题：
wxid开头的微信号怎么加好友？小伙伴应该有注意到，一些好友的微信号是以wxid开头的，这是怎么回事呢？wxid开头的这串号码是我们在注册微信之后系统自动分配的默认微信号，相当于每个微信账号的身份证明，目前我们每个人可以且只有一次修改微信号的机会，可以将wxid开头的号码更改为自己想要的格式。不知道大家有没有尝试过，使用wxid开头的原始账号搜索好友是无法查找到好友的，这种微信号不能直接用来添加好友，那我们该用什么方
今天下午（6月16日），腾讯微信团队表示，iOS微信已发布7.0.13版本，相关用户升级后即可修改微信号。据悉，入口是“我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的
今日，微信宣布iOS用户更新微信至版本7.0.13即可修改微信号，入口在“我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的用户支持一年修改一次。6 月 5 日，安装最新版微信的安卓用户已可修改微信号，用户可在“我”-“个人信息”-“微信号”中修改。