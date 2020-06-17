继修改微信号之后 微信上线拍一拍功能

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继修改微信号之后 微信上线拍一拍功能

2020-06-17 19:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息：近日，微信上线了“拍一拍”功能，当用户将微信升级至最新版本后，在群聊双击对方头像后，能看到对方头像出现震动，群聊中显示“你拍了拍某人”。同时，还可双击自己头像，此时则会显示“你拍了拍自己”。

此外，在个人对话中，用户使用“拍一拍”对方无法收到提示。

微信 (1)

据悉，在最新版的IOS微信中，微信还上线了修改微信号功能，入口在“我”-“个人信息”-“微信号”，符合条件的用户支持一年修改一次。

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