特朗普准备撤回“AI芯片出口管制”……各国单独谈判

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息:路透社、CNBC等外电当地时间 7 日报道，美国商务部发言人在一份声明中表示，“我们将使人工智能法规变得简单，以促进美国创新、并确保人工智能优势”。该发言人主张，拜登政府时期推行的人工智能出口管制政策“过于复杂和官僚主义”，将阻碍美国的创新。路透社援引多位匿名消息人士的话报道称，特朗普政府不会实施这项定于本月 15 日生效的措施。

AI 半导体出口管制政策是拜登政府在今年 1 月任期结束时制定的一项名为《人工智能扩散框架》的指导方针 —— 这是一项将各个国家及地区分为三类，并根据等级进行差别化 AI 半导体出口管制的方法。允许向 20 个主要盟国无限制出口，但对 150 个中等国家及地区实施许可证和数量限制。对中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜等敌对国家的出口被全面禁止，这对以出口到中国为目标的 Nvidia、AMD、英特尔等公司造成了很大的负担。英伟达 CEO 黄仁勋本周早些时候表示，被排除在中国 AI 市场之外将造成“巨大的损失”。

外媒预测，此次全面的监管改革过程可能会耗时数月。他还解释说，美国政府一直在研究废除三类分类制度、转而与各个国家签订双边协议等措施。

特别是，由于特朗普政府自上个月初宣布对等关税政策以来，一直在与主要国家进行贸易谈判，因此本次的谈判与人工智能半导体出口管制同时进行的可能性有所增加。由于特朗普从 12 日开始在沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和卡塔尔进行访问，有人猜测中东国家可能能够通过废除这一政策来获得更有利的谈判条件。

当天在白宫的一次活动中，当被问及是否会取消对一些中东国家的半导体出口管制时，特朗普总统表示，“我们可能会”，并补充道，“很快就会宣布。”