苹果高管称：10 年后，可能 iPhone 将不复存在！

10 年后，我们会迎来 iPhone 27、还是见证一个时代王 者的谢幕呢？

好吧，谁会想到呢？一位苹果高管提出了一个观点：十年后，iPhone —— 你心爱的iPhone（除非你拥有一部心爱的安卓手机）—— 可能不复存在了。

那么，苹果服务高 级副总裁埃迪・库伊（EddyCue）究竟为何会发表如此令人惊讶的言论呢？

周三，库伊在谷歌搜索反垄断补救措施审判中发表了上述言论，并分享了他对 AI 有朝一日如何彻底改变科技行业的看法。

这位高管表示，技术发展如此之快，在不久的将来人们可能会使用完全不同的设备。“虽然听起来很疯狂，但十年后你可能就不需要 iPhone 了，”库伊在被广泛报道的评论中如是说道，并补充说：“真正拥有竞争的途径是技术变革。技术变革创造了这些机会。人工智能是一项新的技术变革，它正在为新入局者创造新的机会。”

这位苹果高管实际上是在暗示，随着人工智能变得越来越先进，来自新兴行业参与者的新型设备或界面（例如可穿戴设备、混合现实耳机或环境人工智能助手）可能会取代智能手机，成为我们与技术互动的主要方式。

库伊的评论反映出苹果意识到，没有任何产品，甚至是 iPhone，能够避免被人工智能等变革技术驱动的新创新所取代。

但苹果真的会放弃 iPhone 吗？还记得 2001 年 iPod 的首 次登场吗？当时，每个人都认为它是移动音乐聆听的终 极之选。后来，新技术的发展催生了 iPhone，于是，苹果放弃了 iPod，当然，这期间也经历了一段交叉期。

自 2007 年发布以来，这家科技巨头已在全球售出了超过 26 亿部 iPhone —— 这款最成功的产品更是给他们带来了超过 1.5 万亿美元的惊人总收入。考虑到这一点，我们很难想象苹果会宣告 iPhone 时代的终结。不过呢，我们无法预知未来会出现哪些新技术，所以这当然也是有可能的。敬请关注……