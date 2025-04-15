英伟达将在美制造 AI 超算、及 Blackwell 芯片

NVIDIA 正与台积电、富士康等公司合作，将生产“美国本土化”……

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:随着 AI 行业的蓬勃发展，英伟达位于美国的人工智能芯片和超 级计算机工厂将创造数千个就业机会。科技巨头英伟达（NVIDIA）宣布，其 AI 超 级计算机将完全在美国本土生产。在全球贸易战的背景下，英伟达这一举动是为了减少对海外市场的依赖，并促进美国国内的生产。

英伟达确认，他们已开始在台积电位于美国亚利桑那州凤凰城的工厂生产新款 Blackwell 芯片。与此同时，英伟达还通过与富士康在休斯顿的工厂、以及纬创在达拉斯的工厂合作，在德克萨斯州建设超 级计算机组装工厂。 据悉，这些设施占地总面积超过了 100 万平方英尺，预计将在 12 至 15 个月内开始大规模生产。

英伟达此举进一步加强了其对日趋重要的 AI 供应链的控制。NVIDIA创始人兼 CEO 黄仁勋表示： “全球人工智能基础设施的‘引擎’首 次在美国制造。增强美国制造能力有助于我们更好地满足市场对 AI 芯片和超 级计算机日益增长的需求，并增强我们的供应链，并提升我们的韧性。”

生产流程复杂，需要先进的封装、组装和测试技术 —— 将由位于亚利桑那州的英伟达合作伙伴 Amkor 和 SPIL 负责这些流程。

NVIDIA 计划运用其自主研发的 AI 技术，包括通过 Omniverse 实现的数字孪生、以及由 Isaac GR00T 驱动的机器人技术 —— 这将优化其即将投入运营使用的工厂设施的运营。

未来四年，英伟达计划在美国建造价值 5000 亿美元的 AI 基础设施，这将创造数百个就业机会，并巩固其所谓的新工业支柱。

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