Anthropic推出Claude网络搜索API，押注“后谷歌时代”信息访问

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息:人工智能公司 Anthropic 推出了一款新的应用程序编程接口（API），通过它，该公司的人工智能模型 Claude 能够在网络上进行搜索。他们在周三发布的推文中称，使用这款 API 的开发者能够构建由 Claude 驱动的应用程序，这些应用程序可以提供最 新信息。

这款 API 的推出正值人工智能公司纷纷寻求以各种方式增强其模型功能，以期吸引新客户使用其平台之际。就 Anthropic 而言，该公司上周推出了一款工具，能够将应用程序与 Claude 连接起来，同时还扩展了 “深度研究” 功能，使 Claude 能够搜索企业账户、网站等。

Anthropic 在 SNS 中写道：“开发者现在可以在向（我们的）API 发出请求时启用网络搜索工具，利用当前的真实世界数据来扩充 Claude 的综合知识储备。现在，开发者能够借助网络搜索功能，构建人工智能解决方案，无需管理自己的网络搜索基础设施，就能利用最 新信息。”

启用网络搜索 API 后，Claude 将运用 “推理” 能力来判断某个特定请求是否能从最 新信息或专业知识中受益。如果 Claude 决定进行网络搜索，它会生成一个搜索查询，获取搜索结果，对结果进行分析，并提供带有引用的答案。

Claude 还能够优化其搜索查询，并进行多次搜索，利用先前的搜索结果为后续查询提供参考。Anthropic 表示，开发者可以自定义这一行为，还可以指定 Claude 被允许和不被允许搜索的领域。

网络搜索的定价为每 1000 次搜索 10 美元。该搜索功能适用于 Anthropic 的 Claude 3.7 Sonnet、较新的 Claude 3.5 Sonnet 以及 Claude 3.5 Haiku 模型。

相关消息称，Anthropic 正将网络搜索功能引入 Claude Code（其一款工具，开发者可借助 Claude 来完成各种编码任务）。启用网络搜索功能后，Claude Code 可以访问最 新的 API 文档、技术文章以及有关开发工具和库的其他信息。