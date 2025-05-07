今年第二次，亚马逊的 Zoox 召回 270 辆无人驾驶出租车

站长之家(ChinaZ.com) 5月7日 消息:据亚马逊旗下的自动驾驶汽车公司 Zoox 以及提交给联邦安全监管机构的文件称，在拉斯维加斯发生的一起撞车事故后，该公司暂停其无人驾驶测试项目达一周多时间，并主动召回了相关软件。

4 月 8 日的撞车事故涉及一辆无人驾驶的 Zoox 汽车和一辆乘用车，这促使该公司召回约 270 辆配备其自动驾驶系统特定版本的车辆。据 Zoox 称，召回数量并不代表其车队的全部规模。此次召回是由于担心自动驾驶软件可能会错误地预测其他车辆的运动，从而增加发生碰撞的风险。

该公司表示，本次事故并未造成人员受伤，两辆车都只受到了轻微损坏。据 Zoox 方面称，事故发生时，一辆乘用车从商业车道快速驶向 Zoox 专用自动驾驶出租车行驶的车道。Zoox 汽车错误地预测乘用车会继续前行，于是减速并向右转向。然而，该公司称：“那辆乘用车停了下来，完全给 Zoox 自动驾驶出租车让行，并停在了应急车道上。Zoox 自动驾驶出租车急刹车，但还是无法避免碰撞。”

Zoox 表示，他们在 4 月 8 日撞车事故发生当天暂停了所有无人驾驶测试操作，并展开了内部审查。根据提交给美国国家公路交通安全管理局的一份报告，在 4 月 17 日向所有 Zoox 车辆发布软件更新后，运营已恢复。

此次撞车事故和主动召回事件发生之际，Zoox 正努力在拉斯维加斯推出商业自动驾驶出租车服务。该公司一位发言人证实，Zoox 仍计划在今年晚些时候推出这项服务。

该公司一直在改装的丰田汉兰达和其定制的自动驾驶出租车（没有方向盘和踏板）上测试其自动驾驶系统，这些出租车在多个城市，特别是拉斯维加斯大道和旧金山的某些街区进行测试。今年早些时候，Zoox 允许员工、媒体和其他经过审查的客人试用这项服务。该公司还在奥斯汀、迈阿密和西雅图使用由人类安全操作员驾驶的汉兰达进行测试。

值得一提的是，这是 Zoox 今年的第二次召回。今年 3 月，该公司因自动驾驶系统存在可能导致意外急刹车的问题，主动召回了 258 辆汽车。

去年，美国国家公路交通安全管理局在收到两起关于摩托车手与配备 Zoox 技术的丰田汉兰达尾部相撞事件的报告后，对该公司进行了初步调查。初步调查发现，在这两起事件中，Zoox 车辆均处于自动驾驶系统开启状态。