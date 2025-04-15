马斯克：将出现新方案实现自动驾驶 仅需摄像头和AI芯片

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:当地时间4月14日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在社交媒体透露，公司即将推出基于纯AI技术的全自动驾驶（FSD）解决方案。该方案完全依赖摄像头与特斯拉自主研发的AI芯片，并由其AI软件驱动，与特斯拉长期坚持的“纯视觉自动驾驶”技术路线一致。

特斯拉近期通过官方X账号发布视频，展示其德克萨斯工厂内FSD无监督技术的应用场景。视频中，新款Model Y与Cybertruck从生产线末端自动行驶至发货物流区，全程无需人工干预。特斯拉宣布，无监督FSD系统已累计行驶超50，000英里（约80，467公里），覆盖复杂工业环境，包括交通标志识别、行人避让及机械化设备交互等。

工厂内部测试显示，搭载最新AI4硬件（4.0版）的自动驾驶车辆能实时处理动态路况，并通过车辆间通信避免碰撞。特斯拉计划于6月在奥斯汀启动无监督FSD公路测试，此前已在得州奥斯汀及弗雷蒙特工厂测试道路上完成初步验证。Model Y在测试中自主通过含行人、汽车及建筑设备的1.5英里(约2.41公里)路段;Cybertruck则成功爬升17%坡度，穿越繁忙高速公路并抵达交付区。

马斯克此次官宣的FSD方案，标志着特斯拉在自动驾驶领域进一步摆脱对传统传感器（如雷达）的依赖，转向“摄像头+AI芯片+软件”的集成化技术路径。特斯拉强调，AI4硬件的算力提升与算法优化是实现无监督FSD的关键，而工厂内部测试积累的里程数据则为公路测试提供了技术验证基础。

（举报）