隐私被抛弃，监控成为主流？Meta为其AI眼镜新增人脸识别功能

大型科技公司是否会接受隐私监控？无论你喜欢与否，这都是人工智能技术渗透到你的私人生活的最 新例子。

站长之家(ChinaZ.com) 5月9日 消息:据The Information报道，Meta 为其新款“超 级感知”AI眼镜起了 Aperol 和 Bellini 的内部代号。值得一提的是，该眼镜将配备人脸识别技术。

最初，Meta 出于道德方面的考虑，放弃了在其第 一代雷朋 Meta AI 眼镜中加入人脸识别功能。不过，在特朗普政府的领导下，联邦贸易委员会对企业愈发友好，这也让 Meta 重启了新款 AI 眼镜的这一计划。

实际上，Meta 可以说早在 4 月份就暗示了这一转变，当时该公司更新了其 AR 眼镜的隐私政策。不过，Meta 有时也会使用人脸识别来验证用户身份。

据悉，人脸识别将成为实时 AI 功能的一部分，该功能将“始终保持摄像头和传感器开启，并利用 AI 记忆佩戴者一天中遇到的情况”。这是可选功能（当然，限制佩戴者本人，而非与其互动的他人）。据报道，Meta 正在考虑添加一个指示灯，以便用户了解这项超感知功能是否已启用。目前，Meta 的 AI 眼镜镜框一角设有指示灯，用于指示眼镜正在拍照或录像。

实时AI功能已经上线，但由于电池限制，续航时间仅约 30 分钟。新项目正在探索如何将其续航时间延长至数小时，并加入人脸识别功能。

Meta 的新焦点是众多科技公司利用人工智能热潮收集和处理更精细用户数据的案例之一。最近，Perplexity首席执行官 Aravind Srinivas 在 TBPN 播客上表示，他们正在开发一款浏览器，用于收集更多个性化用户数据。据报道，OpenAI 正在探索某种社交网络，以便更好地与 Meta AI 和 xAI 的 Grok 竞争，后者可以利用用户帖子数据进行训练。此外，还有 Sam Altman 支持的非营利组织 World，该公司最近推出了一款移动人脸验证设备，可以扫描人们的眼球来区分人类和人工智能。

用户数据对广告商来说很有价值，同时，它也可以用来改进 AI 模型。专家表示，公司的训练数据已经耗尽 —— 正如《自然》杂志最近所说，“互联网上的可用信息已经被吸干了”。

随着各公司竞相收集尽可能多的数据，一个令人担忧的趋势正在变得清晰：隐私被抛弃，监控成为主流。

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