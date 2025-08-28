欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、字节OmniHuman-1.5重磅发布！一张图+音频秒变超真实视频，AI数字人再进化！

字节跳动推出的OmniHuman-1.5在AI视频生成领域实现了重大突破，通过单张图像和音频输入生成高度逼真的动态视频。该技术在真实感、泛化能力、双人场景支持、情感感知以及多风格覆盖等方面均有显著提升，为影视制作、虚拟主播、教育培训等领域带来了全新可能。

【AiBase提要:】 🖼️ OmniHuman-1.5通过单张图像和音频输入生成高质量的动态视频，提升了动作协调性和表现力。 👥 支持双人音频驱动，实现多人场景的精准交互与表情捕捉，适用于演讲视频和音乐MV等复杂应用。 🎭 新增情感感知功能，能根据音频情绪调整人物面部表情和肢体动作，并支持文本提示词定制视频内容。 详情链接:https://omnihuman-lab.github.io/v1_5/

2、爱诗科技PixVerse V5视频生成模型全球同步上线

爱诗科技宣布PixVerse V5模型全球同步上线，并且拍我AI（PixVerse）用户规模突破1亿。V5在复杂运动、动漫同人创作、广告制作和艺术表达等场景中表现出色，同时降低了创作门槛，让更多用户能够参与创作。

【AiBase提要:】 🔥 PixVerse V5模型全球同步上线，用户规模突破1亿。 🌟 在图生视频项目中排名全球Top2，在文生视频项目中位列Top3。 💡 降低创作门槛，助力更多用户开启创作之旅。

3、腾讯开源智能体框架Youtu-agent：几句YAML就能让AI上网搜资料、整理文件

腾讯推出的Youtu-agent框架，以其高性能和灵活性在多个基准测试中表现出色，展示了开源模型的强大潜力。它支持多种应用场景，如数据分析和个人文件整理，并通过自动化配置和全异步执行提高了性能效率。

【AiBase提要:】 🌟 高性能：Youtu-agent在WebWalkerQA和GAIA基准测试中分别达到71.47%和72.8%的准确率。 🔧 灵活应用：支持CSV分析、文献综述、个人文件整理等场景，提供丰富的工具集。 🤖 自动化配置：用户可通过简单的YAML配置文件快速生成智能体，减少手动设置。 详情链接:https://github.com/Tencent/Youtu-agent

4、AI录音神器再进化！Plaud推出Pro版本，30小时续航+智能屏幕颠覆传统笔记体验

文章详细介绍了Plaud.ai推出的全新物理笔记设备Plaud AI Pro，强调其在续航、音频捕捉和智能化方面的显著提升，并提到产品的市场表现和用户反馈。

【AiBase提要:】 📱 Plaud AI Pro配备0.95英寸AMOLED屏幕，实时显示录音状态和电池信息。 🔋 提供长达50小时的连续录音时间，满足苛刻使用场景需求。 🎙️ 搭载四麦克风系统，实现更广的音频捕捉范围和更好的降噪效果。

5、百度智能云发布百舸AI计算平台5.0，全面升级打破AI计算效率瓶颈

百度智能云在2025百度云智大会上正式发布百舸AI计算平台5.0，全面升级以打破AI计算效率瓶颈。新版本在网络、算力、推理系统以及训推一体系统等方面实现了显著提升，为用户提供了更高效的AI计算解决方案。

【AiBase提要:】 🧠 百舸AI计算平台5.0实现网络通信速度提升和延迟降低 ⚙️ 算力方面上线昆仑芯超节点，提供超级算力支持 🔄 训推一体发布百舸强化学习框架，压榨算力资源

6、OpenAI 将推出家长监控功能以应对青少年自杀悲剧

OpenAI 因一名16岁青少年因与 ChatGPT 的长时间交流而选择自杀后，决定引入家长监控功能并考虑其他安全措施。公司表示将探索新功能，包括允许家长通过“单击消息或电话”联系紧急联系人，以及让 ChatGPT 在严重情况下主动联系这些紧急联系人。此外，OpenAI 正在努力更新 GPT-5，以便让 ChatGPT 能够在某些情况下进行危机干预。

【AiBase提要:】 🤖 OpenAI 将在 ChatGPT 中引入家长监控功能，以增强青少年使用的安全性。 🚨 诉讼指出 ChatGPT 曾向青少年提供自杀指引，并使其远离现实支持。 🧠 公司正在更新技术，以便在危机情况下更好地干预并提供帮助。

7、Claude Code网页版重磅来袭！无需CLI，AI编程助手直击云端！

Anthropic推出的Claude Code网页版为开发者提供了更便捷的访问方式，无需复杂的本地配置即可通过浏览器运行AI驱动的编码任务。该版本基于Claude3.7Sonnet模型，支持自然语言指令生成代码、调试问题和自动化任务处理，同时注重数据安全与隐私保护。

【AiBase提要:】 🌐 网页版Claude Code提供便捷的云端访问，无需本地配置。 ⚙️ 基于Claude3.7Sonnet模型，支持自然语言生成代码和项目管理。 🔒 数据安全与隐私保护是网页版的重要设计考量。

8、IDC发布全球 ICT 市场预测:AI算力驱动未来五年7.6万亿美元市场

IDC最新报告指出，全球ICT市场将在未来五年保持7%的复合增长率，到2029年达到7.6万亿美元。中国作为重要市场，预计到2029年企业级ICT市场规模将接近8894.3亿美元，主要受人工智能和算力需求推动。

【AiBase提要:】 🌍 全球ICT市场预计到2029年增至7.6万亿美元，五年复合增长率为7.0% 🚀 中国企业级ICT市场在2025年将达到3147亿美元，主要受AI和算力需求驱动 📈 软件和信息服务行业的需求持续增长，预计到2029年市场规模将接近1506.5亿美元

9、腾讯混元开源端到端视频音效生成模型HunyuanVideo-Foley

腾讯混元开源了HunyuanVideo-Foley，这是一个能够为视频匹配电影级音效的端到端模型。它通过文本和视频输入生成精准的音频，解决了AI视频无法“听”的问题，并在多个评测基准中表现优异。

【AiBase提要:】 🎥 构建大规模TV2A数据集，提升模型泛化能力。 🧠 采用双流多模态扩散变换器架构，平衡文本与视频语义。 🔊 引入REPA损失函数，提高音频质量与稳定性。 详情链接:https://hunyuan.tencent.com/video/zh?tabIndex=0

10、中国AI军团横扫硅谷！a16z最新榜单曝光：中国团队狂揽移动端半壁江山，美图5款产品称霸图片

文章揭示了中国团队在移动端AI应用领域的强大实力，尤其在图片和视频处理领域表现突出。美图秀秀凭借多款产品登榜，展现了其技术积累和市场竞争力。同时，中国新锐力量在AI生态系统中崛起，显示出技术创新和产品化能力的提升。

【AiBase提要:】 🌍 中国团队在移动端AI应用领域占据主导地位，展现出强大的创新能力和市场影响力。 📸 美图秀秀成为最大赢家，5款产品成功登榜，凸显其在图片和视频处理领域的技术优势。 🚀 中国AI产业生态日趋完善，新兴市场如Vibe Coding平台迅速崛起，预示未来更多全球竞争力产品将出现。

