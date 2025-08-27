小米澎湃OS3发布会官宣 首批Beta版招募机型公布

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息:今日，小米官方正式宣布，备受期待的小米澎湃OS3 将于 8 月 28 日正式发布，其Slogan定为“事事顺心”，预示着新系统将带来更加流畅、顺心的用户体验。与此同时，小米澎湃OS3 的Beta版招募活动也同步开启，用户可前往小米社区-内测中心进行报名。

此次Beta版招募的首批机型阵容强大，涵盖了六款手机和两款平板。手机方面包括小米15、小米15 Pro、小米15S Pro、小米15 Ultra、REDMI K80 Pro以及REDMI K80 至尊版；平板方面则有小米平板7 Pro和小米平板7S Pro 12. 5 两款产品入选。

小米集团总裁卢伟冰表示，小米澎湃OS3 将“顺”作为系统核心目标，致力于打造以“人”为中心的AI生态。他强调，此次升级不仅是对操作系统理念的深入思考，更是对产品体验和交付节奏的全面优化。卢伟冰指出：“我们要让用户用起来不仅基础体验流畅、响应速度快，更要自然连续、体感顺畅。同时，在功能体验上也要更加便捷、符合直觉，让用户顺手又顺心。”

据此前爆料，小米澎湃OS3 还将带来类似iPhone的灵动岛交互功能，为用户带来全新的操作体验。此外，新系统还将支持系统级AI，对系统UI进行重构，并升级人像模式，使相机变焦更加流畅，照片处理更加精准自然。

随着发布日期的临近，小米澎湃OS3 的各项特性逐渐浮出水面，引发了广大米粉的热烈期待。此次Beta版招募活动的开启，无疑为米粉们提供了提前体验新系统的绝佳机会。

（举报）