史上Mate！华为智慧屏MateTV将于9月4日发布

站长之家(ChinaZ.com) 8月29日 消息:华为终端官方微博近日宣布，备受瞩目的首款华为智慧屏MateTV将于9月4日14:30正式亮相，这款被誉为“华为史上最大Mate”的新品，无疑将再次引领智慧屏领域的创新潮流。

早在8月20日，华为便举办了2025华为智慧屏MateTV新品技术发布会，提前揭秘了MateTV的多项创新技术，引发了业界和消费者的广泛关注。此次发布的MateTV，首次将手机端成熟的界面交互引入大屏场景，其“鸿蒙追光桌面”采用类手机桌面卡片设计，用户可通过熟悉的滑动、点击操作轻松完成内容切换。配合240Hz高帧率光标与8ms超低延迟的灵犀悬浮触控技术，MateTV实现了“所见即所控”的极致流畅体验。

在画质方面，MateTV同样表现出色。它创新采用了独立画质芯片“鸿鹄Vivid”，性能较前代提升高达300%。配合5000nits峰值亮度的Super MiniLED黑钻屏与180W3.2.2影院级声场，MateTV实现了从镜头捕捉到屏幕呈现的全链路高动态范围显示，为用户带来沉浸式的视听享受。

此外，依托全新鸿蒙系统，华为智慧屏MateTV还搭载了全场景设备应用接续功能。这一功能支持手机、平板等设备与智慧屏间的无缝流转，无论是手机端未看完的视频，还是平板上的在线会议，都能轻松续播或切换至电视端，让用户的智慧生活更加便捷高效。

随着发布日期的临近，华为智慧屏MateTV的更多惊喜和细节也将逐步揭晓。这款“华为史上最大Mate”究竟会带来怎样的震撼表现?让我们共同期待9月4日的正式发布!

