小米澎湃OS 3发布：帧率更稳 功耗更低

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:今日下午小米正式推出澎湃OS3系统，在流畅度、视觉设计、信息管理三大维度实现突破性升级。小米集团总裁卢伟冰强调，该系统以"用户体验为唯一检验标准"，通过100余项底层动效优化与UI重构，构建起"人车家全生态"下的顺畅交互体系。

性能层面，澎湃OS3展现显著技术优势。实测数据显示，搭载该系统的小米15Ultra在《原神》1% Low帧场景中达到45.1FPS，较前代提升48%，功耗降低5.8%至68.5mA，优于友商70mA+的表现。这得益于小米自研芯片与渲染负载优化技术的协同，使全场景能效提升的同时，系统稳定性提高32%。

视觉设计方面，澎湃OS3完成全界面美学升级。桌面图标采用4K级高清重绘，色彩体系统一度提升60%，配合全新12列网格布局，视觉层次更分明。默认锁屏改为中正对称设计，时间、日期等核心信息完全居中显示，辨识度提升40%。AI动态壁纸功能新增印象派油画、中式水墨等9种艺术风格，支持将静态图片转化为动态场景。

备受关注的"小米超级岛"功能正式落地，实现信息管理革命。该功能支持三类信息常驻前台，用户可同时上岛3个通知，通过下拉小窗快速查看或长按拖拽分享。小米专门研发的0.8mm极窄字体技术，确保三岛切换时信息完整显示。实测表明，行程提醒、设备状态等高频信息的获取效率提升2.3倍。

个性化体验方面，锁屏编辑器迎来重大更新。用户可自定义模板、日历样式、时钟字体等12类元素，并保存为个性化方案。前代广受好评的万象息屏功能新增3D触控交互，支持通过压力感应触发动态效果。系统级动画曲线经过重新调校，应用启动/退出时的跟手性优化达行业领先水平。

卢伟冰在发布会上透露，澎湃OS3已完成与小米汽车、智能家居等200余个品类的深度适配。针对多设备场景，系统新增跨端任务接续功能，手机导航可无缝流转至车机屏幕。该系统将于今晚18点开启内测，首批覆盖小米14系列、Redmi K70等15款机型，正式版计划四季度推送。

