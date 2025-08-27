SpaceX第10次试飞成功 马斯克：星舰这次没有空中爆炸

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:美国中部时间8月26日18时30分，新一代重型运载火箭“星舰”从得克萨斯州顺利发射升空，开启了其第十次试飞之旅。此次试飞任务备受瞩目，重点目标涵盖飞船部署模拟卫星、在太空中实施发动机重新点火测试等关键环节。

据现场情况，发射约一个小时后，“星舰”的超重型助推器在墨西哥湾精准完成溅落。与此同时，二级飞船更是首次成功模拟释放星链卫星，并在印度洋预定海区顺利溅落，最后以解体入海的方式“放烟花”庆祝这一重要时刻。目前，SpaceX已正式确认第十次试飞任务圆满完成。

试飞成功后，SpaceX创始人马斯克在社交平台X上激动发文:“SpaceX团队干得好!”对团队的努力和成果给予了高度评价。

回顾此次试飞历程，可谓一波三折。“星舰”原计划于当地时间8月24日傍晚发射，但因地面系统故障，在发射窗口开启前十多分钟被迫取消。随后，SpaceX宣布将于当地时间85日傍晚再次尝试发射。然而，在25日傍晚的倒计时40秒时，试飞又因天气原因暂停，SpaceX不得不再次宣布取消当天的试飞计划。

尽管遭遇诸多波折，但SpaceX团队并未气馁，而是积极排查问题、调整方案，最终确保了第十次试飞的成功进行。此次试飞的成功，不仅为“星舰”的后续研发和应用奠定了坚实基础，也再次彰显了SpaceX团队在航天领域的卓越实力和不懈追求。

