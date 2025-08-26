何小鹏回应小鹏命名：称有人说小鹏改名销量翻倍

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:近日，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏做客罗永浩播客《罗永浩的十字路口》，就企业命名话题展开深度对话。节目中，罗永浩提出一个观察:国外企业家以个人姓名命名公司是常见做法，但在中国市场却常引发争议，这种文化差异让"小鹏汽车"的命名策略显得尤为特别。

面对主持人抛出的尖锐问题，何小鹏坦言，自品牌创立七年来，关于更名的建议从未间断。"很多朋友真诚地劝我改名，甚至断言只要更换品牌名称，销量就能实现翻倍增长。"他透露，这种声音背后折射出两大社会心理:一是中国消费者对"洋气"品牌名的偏好，二是本土企业对国际化命名的认知局限。

这位科技企业家进一步阐释品牌全球化战略:"当小鹏汽车以'XPeng'的缩写形式进入海外市场时，反而收获了国际消费者的积极反馈。这个看似'中式'的名字，在跨国语境中却被解读为具有现代感的国际化标识。"何小鹏认为，品牌认知需要经历市场培育过程，"当某个名称被重复一万次，它自然会获得市场认同"。

追溯品牌诞生史，何小鹏揭秘了"小鹏"二字的意外缘分。他透露，公司初创时曾考虑命名为"橙子汽车"，但因商标已被某洗车连锁企业注册而搁浅。"对方开价两三百万转让费，这对初创团队而言难以承受。"在筛选数百个可注册商标后，最终选定"小鹏"作为品牌名称，而这一决定发生在何小鹏正式加入公司之前。

