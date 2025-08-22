李国庆婚礼收到11万余元善款 受助学生寄来祝福

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息:近日，当当网创始人李国庆喜结连理，婚礼现场星光熠熠，搜狐创始人张朝阳、新东方创始人俞敏洪等多位知名人士纷纷到场祝贺，为新人送上美好祝愿。而在这场备受瞩目的婚礼中，一场别开生面的公益活动也悄然展开，成为众人关注的另一焦点。

8月21日，田字格公益公众号发文透露，李国庆与张丹红的婚礼现场特别设立了“田字格角”，向宾客发起爱心捐赠倡议。这一善举得到了来宾们的积极响应，大家纷纷慷慨解囊，为乡村教育贡献一份力量。据统计，田字格公益共收到111笔捐赠，累计善款高达113670元。

田字格公益机构表示，所有募集到的善款都将被妥善用于其公益项目中，旨在让乡土人本教育惠及更多乡村孩子，助力他们实现求学梦想。这份爱心不仅温暖了乡村学子的心田，也彰显了社会各界对教育公益事业的关注与支持。

值得一提的是，田字格兴隆实验小学的学生们还特地从大山深处寄来他们的祝福。他们用兴隆村土生土长的干花精心摆成了一颗心形图案，寓意“永结同心”;同时，还手工制作了一个别具一格的“囍”字，由两个吉字、两位老师名字的首字母拼音和两颗心巧妙组合而成，以此祝福李国庆和张丹红吉祥如意、心心相印。学生们还亲手制作了礼物，表达对新人及所有捐赠者的感激之情。

