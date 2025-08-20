首页 > 原创 > 关键词  > 高通最新资讯  > 正文

REDMI Note 15 Pro+将首发第四代骁龙7s

2025-08-20

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:今日，高通正式推出第四代骁龙7s移动平台，该平台采用先进的4nm制程工艺，集成性能显著提升的Kryo CPU与Adreno GPU，可支持WFHD+分辨率下144Hz高刷新率屏幕，为用户带来细腻流畅的视觉体验。据官方测试数据，其CPU性能较前代提升7%，GPU图形渲染速度同步增长7%，被业界视为第三代骁龙7s的强化版本。

AI算力方面，第四代骁龙7s通过端侧AI引擎实现了影像功能的突破性升级。平台内置的视频超级分辨率技术可实时优化画面细节，结合骁龙游戏超级分辨率功能，能在不增加功耗的前提下将游戏场景提升至接近4K的画质表现。这一特性尤其适合追求高画质与长续航的移动设备用户。

值得关注的是，REDMI品牌宣布将成为该平台的首发合作伙伴。其即将于8月21日19:00发布的Note15Pro系列中，Pro+机型将全球搭载第四代骁龙7s芯片。此前该机型已现身Geekbench跑分库，其CPU架构采用1颗2.71GHz主核+3颗2.4GHz性能核+4颗1.8GHz能效核的黄金组合，兼顾多任务处理与功耗控制。

据供应链消息，REDMI Note15Pro系列除Pro+版本外，还将同步推出标准版机型。高通方面透露，除REDMI外，另有多家厂商的终端产品已完成适配，相关机型将于第四季度陆续上市。此次平台升级标志着中高端移动设备在性能、能效与AI体验上迈入新阶段。

关键词：

