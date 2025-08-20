首页 > 原创 > 关键词  > 泡泡玛特最新资讯  > 正文

泡泡玛特王宁：本周将发布迷你版LABUBU

2025-08-20 13:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:昨日，泡泡玛特公布了其2025年中期业绩报告，数据显示，报告期内公司收益高达138.76亿元，与去年同期相比增长了204.4%，业绩表现十分亮眼。

在今日举行的泡泡玛特2025年中期业绩会上，创始人兼CEO王宁对公司未来发展充满信心。他透露，原本公司希望今年营收能够达到200亿，但就目前情况来看，实现300亿的营收目标也颇为轻松。

POP MART泡泡玛特

值得一提的是，旗下艺术家IP THE MONSTERS（其中包含热门角色Labubu）表现尤为突出，收入达到48.14亿元，同比增幅高达668%，在总收入中的占比从上年同期的13.7%提升至34.7%，成为泡泡玛特业绩增长的重要驱动力。

王宁还在业绩会上宣布了一个新消息，本周泡泡玛特将发布mini版Labubu。他介绍称，以往大家可能只是把Labubu挂在包上作为装饰，而mini版推出后，从下周开始，消费者甚至可以把它挂在手机上，其使用场景将得到极大拓展。

此外，针对IP贡献营收占比的问题，王宁也发表了自己的看法。他表示，并不认为某一个IP占比特别大就意味着不健康，这个比例对于泡泡玛特而言并非关键所在，公司相信每个IP都独具特色，都有其发展的潜力和空间。

