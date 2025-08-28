首页 > 原创 > 关键词  > 小米澎湃OS3最新资讯  > 正文

小米澎湃OS 3今日发布 首批29日启动Beta测试推送

2025-08-28 08:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:今日15:00，小米集团将正式发布新一代手机操作系统小米澎湃OS3，同步在小米社区开启Beta版招募通道。据官方披露，为保障系统稳定性与用户体验，本次测试将采取分批次推送策略，首批八款适配机型用户将于8月29日起陆续收到更新，第二批用户预计在首批推送后10天内完成升级。

此次纳入Beta测试的机型覆盖小米与REDMI双品牌旗舰，包括小米15系列四款机型（小米15、小米15Pro、小米15S Pro、小米15Ultra）、REDMI K80系列两款机型(REDMI K80Pro、REDMI K80至尊版)，以及小米平板7系列两款产品(小米平板7Pro、小米平板7S Pro12.5)。官方强调，每个机型将分两批次招募测试用户，首批名额满员后立即启动第二批招募，确保测试覆盖不同使用场景。

据知名数码博主"数码闲聊站"提前透露，澎湃OS3在视觉交互层面实现重大革新，不仅采用全新UI设计语言，更在多场景交互中加入细腻动效，核心底层架构HyperCore也迎来关键升级。针对外界关注的"是否借鉴iPhone灵动岛设计"的猜测，该博主表示需待发布会解禁后详细解读。

小米集团总裁卢伟冰在预热活动中阐释了系统升级理念:"澎湃OS3的核心目标是实现'操作顺、体验顺、节奏顺'的三重突破。"他透露，经过内部深度测试，新系统在多任务处理、应用启动速度等维度均有显著优化，"特别是长期使用后的流畅度保持能力，较前代提升超过30%"。

  • 小米澎湃OS3发布会官宣 首批Beta版招募机型公布

    今日，小米官方正式宣布，备受期待的小米澎湃OS3 将于 8 月 28 日正式发布，其Slogan定为“事事顺心”，预示着新系统将带来更加流畅、顺心的用户体验。与此同时，小米澎湃OS3 的Beta版招募活动也同步开启，用户可前往小米社区-内测中心进行报名。 此次Beta版招募的首批机型阵容强大，涵盖了六款手机和两款平板。手机方面包括小米15、小米15 Pro、小米15S Pro、小米15 Ultra、REDM

    ​小米澎湃OS3 ​系统发布 ​Beta版招募

  • 小米应用软件部总监：澎湃OS 3 Beta招募不设门槛、不设上限

    小米8月27日官宣澎湃OS3系统，将于28日正式发布，并同步开启Beta版招募。首批支持15款机型，招募无门槛限制，用户只需答题通过即可参与。系统以“顺”为核心目标，围绕AI生态展开。小米提醒此为测试版，可能存在bug，不建议主力机升级，希望用户多反馈意见以持续优化。

    ​小米澎湃OS3 ​系统发布会 ​Beta版招募

  • 小米澎湃OS 3官宣8月28日发布！卢伟冰：顺了不少

    今日，小米公司正式对外宣布，将于8月28日15:00举办小米澎湃OS3发布会，此次发布会的Slogan定为“事事顺心”，预示着新系统将为用户带来更加流畅、顺心的使用体验。 小米集团总裁卢伟冰通过微博发文表示，小米澎湃OS3是一个全新的起点，团队的目标非常明确——就是要把系统做“顺”。为此，小米组建了一支由产品、研发、测试、质量、市场等多部门联合的精英团队，对8

    ​小米澎湃OS3 ​发布会 ​用户体验

  • 卢伟冰亲自督战小米澎湃OS 3 博主：确实比较丝滑 方向对了

    博主定焦数码表示，澎湃OS 3内测版本确实比较丝滑，打断动画有较大提升，卢伟冰亲自督战澎湃OS 3，扫描8万多条用户反馈，方向对了。 据悉，澎湃OS 3将于明天正式亮相，该系统以人为中心。 小米集团总裁卢伟冰表示，以人为中心意味着用户体验”才是唯一的检验标准，我们就是要让用户用起来不仅基础体验流畅，响应速度快，更要自然连续，体感顺畅，同时在功能的体验

    ​澎湃OS ​3 ​用户体验

  • 小米澎湃OS 3更顺手了！新增倒班闹钟、未读短信一键已读等实用功能

    小米澎湃OS 3将于今天15:00发布，Slogan为事事顺心”。 在发布会前夕，小米澎湃OS官微发布一图，介绍澎湃OS 3部分新增功能及优化，并表示：面向真实的需求，让相册、日历、闹钟这些每天都要用到的功能，每个都顺手一点，每天就顺心一点。” 据了解，小米澎湃OS 3相册布局支持自定义，能便捷查找自己想要的照片。 同时新增倒班闹钟，可以根据用户作息，自定义响铃周期�

    ​小米澎湃OS ​3 ​相册布局

  • REDMI Note 15系列定档 将于8月21日发布

    今日，REDMI官方正式宣布，备受期待的Note15系列将于8月21日（周四）19:00全球首发。此次新机不仅延续了标志性的背部“四筒”造型，更通过机身轻薄化设计、立边中框与圆润收弧工艺的融合，搭配背部玻璃的流畅弧度，在保持辨识度的同时显著提升了握持手感。 屏幕方面，Note15系列首次在中端机型中采用等深微曲屏设计，兼顾高端旗舰的视觉沉浸感与日常使用的舒适度，整�

    ​REDMI ​Note15系列 ​等深微曲屏

  • 小米张国全回应澎湃OS 3 Beta版是否本月推出：不能说 很快！

    小米集团日前发布了第二季度财报，小米手机系统软件部总监张国全转发了该消息，并表示坚定投入核心技术，连续3个季度超千亿”。 有网友在评论区问到，澎湃OS 3 Beta版是否会在这个月推出，张国全回复称：不能说，很快”。另外，近期国产手机厂商都纷纷接入了12306，可以在系统内方便的展示购票信息。 也有网友问到了澎湃这边什么时候接入，张国全称：本来计划OS3一�

    ​小米财报 ​澎湃OS ​12306接入

  • REDMI最强旗舰：曝REDMI K90全系标配2K窄边框直屏

    博主数码闲聊站暗示，REDMI K90标准版和Pro版都标配2K直屏，全系采用旗舰级发光材料，全系支持3D超声波屏幕指纹，全系采用LTPS屏幕。 该博主还爆料，REDMI K90系列的2K屏幕功耗明显下降，还有对称式双扬声器，屏幕比例为19.5:9。

    ​2K直屏 ​3D超声波屏幕指纹 ​LTPS屏幕

  • 曝小米16全系标配100W充电！下月登场 首发澎湃OS 3

    小米16系列三款机型全部配备100W快充，上一代小米15系列则是标配90W快充。 综合多方消息，小米16系列将在9月发布，并且在整个9月独占高通骁龙8 Elite 2。

    ​小米16系列 ​100W快充 ​骁龙8

  • REDMI Note 15 Pro系列官宣下周发布

    REDMI官方正式宣布，备受瞩目的Note15Pro系列将于下周与消费者见面。官方宣称，该系列将以“耐用品质，打造品质里程碑之作;用真实场景，定义实战之王”，彰显其在品质与实用性上的双重追求。 据小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾透露，实战是检验品质的唯一标准。对于REDMI Note15Pro系列而言，好品质意味着要能够经受住真实生活中复杂、高频、极限场景的考验�

    ​REDMI ​Note15Pro ​品质里程碑

