小米澎湃OS 3今日发布 首批29日启动Beta测试推送

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:今日15:00，小米集团将正式发布新一代手机操作系统小米澎湃OS3，同步在小米社区开启Beta版招募通道。据官方披露，为保障系统稳定性与用户体验，本次测试将采取分批次推送策略，首批八款适配机型用户将于8月29日起陆续收到更新，第二批用户预计在首批推送后10天内完成升级。

此次纳入Beta测试的机型覆盖小米与REDMI双品牌旗舰，包括小米15系列四款机型（小米15、小米15Pro、小米15S Pro、小米15Ultra）、REDMI K80系列两款机型(REDMI K80Pro、REDMI K80至尊版)，以及小米平板7系列两款产品(小米平板7Pro、小米平板7S Pro12.5)。官方强调，每个机型将分两批次招募测试用户，首批名额满员后立即启动第二批招募，确保测试覆盖不同使用场景。

据知名数码博主"数码闲聊站"提前透露，澎湃OS3在视觉交互层面实现重大革新，不仅采用全新UI设计语言，更在多场景交互中加入细腻动效，核心底层架构HyperCore也迎来关键升级。针对外界关注的"是否借鉴iPhone灵动岛设计"的猜测，该博主表示需待发布会解禁后详细解读。

小米集团总裁卢伟冰在预热活动中阐释了系统升级理念:"澎湃OS3的核心目标是实现'操作顺、体验顺、节奏顺'的三重突破。"他透露，经过内部深度测试，新系统在多任务处理、应用启动速度等维度均有显著优化，"特别是长期使用后的流畅度保持能力，较前代提升超过30%"。

