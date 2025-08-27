欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、谷歌推出全新的Gemini 2.5 Flash图像编辑模型

谷歌DeepMind推出的Gemini 2.5 Flash图像编辑模型在精准编辑和创意实现方面表现出色，支持角色一致性、局部文字编辑、风格迁移和现实推理等功能，为用户提供了强大的图像处理工具。

【AiBase提要:】 ✨ Gemini 2.5 Flash 提供了更精准的图像编辑体验，允许通过文字指令对照片进行大幅修改。 🖼️ 支持角色一致性功能，确保人物或物体在不同场景中外观一致，提升品牌素材制作效率。 🎨 具备风格迁移和现实推理功能，可模拟因果关系并融合多张图像，增强创作可能性。

2、字节的新AI视频模型 Waver 1.0 发布，支持多种艺术风格的视频生成

字节推出的Waver1.0 AI视频模型在视频生成质量、艺术风格多样性和多镜头叙事能力方面表现出色，为用户提供了强大的创作工具。

【AiBase提要:】 🎥 Waver1.0支持文本到视频和图像到视频的转换，提供全新的创作体验。 🎨 支持多种艺术风格和长达10秒的视频生成，带来丰富的视觉效果。 🏆 在运动质量和视觉质量上表现优于现有模型，适用于多镜头叙事。 详情链接:https://www.waver.video/

3、百度AI搜索APP“梯子AI”发布：由Tizzy.ai改名而来

百度AI搜索APP“梯子AI”正式发布，由Tizzy.ai改名而来，主打无广告智能搜索服务，同时构建了丰富的短剧生态，为用户提供极致的搜索和观影体验。

【AiBase提要:】 🧠 梯子AI支持AI双模智能搜索，提供精准的个性化答案。 📺 梯子AI构建了丰富的短剧生态，提供无广告、无会员的沉浸式观剧体验。 🚀 梯子AI是百度在人工智能搜索领域的重要一步，预示着智能搜索市场的变革。

4、文心快码推出多项新功能，新增Zulu-CLI终端编码能力

文心快码推出多项新功能，包括Zulu-CLI终端编码能力、企业版自定义模型支持、一键设置自动执行、本地代码库知识增强索引以及导出图片功能，显著提升了开发体验和协作效率。

【AiBase提要:】 🧠 Zulu-CLI 功能上线，支持终端命令行编程，让开发者使用更便捷。 💡 企业版支持自定义模型，灵活切换满足不同场景的需求。 📈 新增对话中导出图片功能，提升文档及共享的效率。

5、腾讯游戏发布AI工具集VISVISE 动画制作效率提升8倍

腾讯游戏在科隆国际游戏展上发布了名为VISVISE的AI工具集，旨在提高游戏美术师的工作效率。该工具集包含MotionBlink和GoSkinning等核心功能，能够显著减少动画制作和3D模型蒙皮的时间，为开发者提供更智能、高效的创作支持。

【AiBase提要:】 🎬 MotionBlink工具能自动补全动画中间帧，将10秒动画生成时间从数天缩短至4秒。 🧱 GoSkinning通过AI技术实现3D角色蒙皮自动化处理，2万顶点模型仅需30秒完成。 💡 VISVISE重新设计了游戏开发工作流程，让美术师专注于创意设计而非重复性劳动。

6、自动驾驶送货机器人杀入外卖战场！3美元包邮要颠覆整个行业

文章介绍了Robomart公司推出的RM5配送机器人，其具备四级自动驾驶功能，最大载重500磅，并采用模块化设计支持批量配送。该机器人旨在通过3美元的固定配送费和无隐藏费用的模式，颠覆传统外卖平台的商业模式，同时降低配送成本70%。

【AiBase提要:】 🤖 RM5机器人具备四级自动驾驶能力，支持批量配送，提升效率。 💰 配送费用固定为3美元，无其他隐藏费用，吸引消费者。 📉 单次配送成本可降低高达70%，大幅削减运营成本。

7、DeepSeek V3.1被曝“极字Bug”:API调用惊现神秘字符，官方已回应

文章报道了DeepSeek V3.1模型因“极字Bug”引发的广泛讨论，该Bug导致API调用时输出中随机出现“极”字，影响代码开发的准确性。目前，问题已被锁定为模型本身，官方已承诺修复。

【AiBase提要:】 🧠 模型输出中随机夹杂“极”字，引发开发者担忧。 🌐 问题蔓延至多个平台，包括DeepSeek官方服务。 🛠️ 官方已承诺在近期版本更新中修复此Bug。

8、谷歌翻译大升级！实时同传+AI陪练，学外语就像聊天一样简单！

谷歌翻译基于Gemini AI模型推出了实时同传和智能语言陪练功能，极大提升了跨语言交流的便捷性和学习效率。该更新不仅优化了语音识别技术，还为用户提供了个性化的语言学习场景。

【AiBase提要:】 🌍 实时同传功能支持70多种语言，让跨语言对话更流畅。 📚 智能语言陪练提供个性化学习场景，提升口语能力。 🧠 Gemini AI模型增强语义理解，提升翻译准确性。

9、全球首现AI勒索软件PromptLock：跨平台黑客新武器来袭

PromptLock是首个利用AI技术的勒索软件，能够生成恶意代码并跨平台运行。其使用OpenAI的gpt-oss:20b模型，具备高度隐蔽性和适应性，可能成为未来网络安全的重大威胁。

【AiBase提要:】 🚨 PromptLock 是首个利用AI技术的勒索软件，能够在多种操作系统上运行。 🔒 它通过本地生成恶意代码窃取和加密文件，具有高度隐蔽性。 🌐 攻击者可通过外部服务器绕过本地显存限制，进一步增强攻击能力。

10、Claude杀入Chrome浏览器！Anthropic推出史上最强AI上网助手

Anthropic推出了Claude for Chrome浏览器AI代理，这款工具通过Chrome扩展程序常驻浏览器侧边栏，提供智能协助。其安全性得到了显著提升，同时具备执行任务的能力，为用户提供全新的上网体验。

【AiBase提要:】 🧠 Claude for Chrome浏览器AI代理的推出，标志着AI助手从聊天窗口走向更广阔的数字世界。 🔒 Anthropic在安全防护方面下足了功夫，成功将即时注入攻击的成功率大幅削减。 🚀 该AI代理能够深度理解用户的浏览行为和上下文信息，实现人机协作的无缝衔接。

（举报）