每年多付1230亿美元？特朗普关税或将“掏空”美国人的钱包

美国的智能手机、游戏机和笔记本电脑等产品的平均价格可能很快就会超过 1000 美元……

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息:科技行业警告称，特朗普的关税政策可能很快就会导致美国人每年都要在 10 种最常见的消费科技产品上多花 1230 多亿美元。

虽说中美已同意就关税问题展开谈判，但紧张局势似乎并未完全消散。在这样的情况下，美国人预计很快就会感受到关税带来的经济冲击了。

根据美国消费者技术协会（CTA）周二发布的比较新估计显示，美国消费者购买任何未获145%关税豁免的中国进口产品，都可能面临更高的价格。此外，特朗普政府还可能加征其他关税，包括对所有国家进口产品征收10%的基准关税，以及将于 7 月生效的对等关税，这将对来自 57 个国家及地区的所有进口产品额外征收11%至50%的关税。

例如，非豁免的电子游戏机（据行业分析师估计，其中可能不到1%在美国生产）的平均价格可能很快会超过 1000 美元，涨幅约为69%。随着价格上涨，CTA警告称，供应链中断可能会导致短缺，因为“考虑到涉及的产量，将大量中国生产转移到其他供应商是非常困难的”。

美国消费者技术协会警告称，即使是一些看似不那么痛苦的小幅涨价也可能“掠夺”美国经济。例如，美国消费者技术协会估计，如果耳机价格上涨高达 5 美元，扬声器价格上涨高达 60 美元，就可能让美国全国经济损失超过 25 亿美元。此外，美国消费者技术协会预测，非豁免中国产电视机的进口量预计将增长11% —— 这类电视机仅占美国电视机进口总量的一小部分 —— 这可能会严重损害美国经济，因为“这将迫使消费者为继续购买的电视机多支付 19 亿美元”。

与此同时，“智能手机、笔记本电脑、平板电脑和联网设备的买家可能会受到比较大冲击，”CTA 表示。到 2023 年，中国占据美国进口视频游戏机的 87%、智能手机的 78%、笔记本电脑和平板电脑的 79% 以及显示器的 67%，而这些商品在美国的生产仍然很少。CTA 估计，平均而言，笔记本电脑的价格可能很快就会超过 1000 美元，平板电脑的价格接近 600 美元，智能手机的价格接近 1100 美元，而联网设备的价格可能会上涨高达 22%。

CTA 警告称，总体而言，仅 10 种热门科技产品的价格变动就可能导致“美国每年经济萎缩 690 亿美元”。

为了防止这种情况发生，CTA 一直倡导更多豁免，同时敦促特朗普政府停止使用关税强制生产转移到美国，这与其他分析师长期以来警告特朗普无法立即将供应链转移到美国的做法相呼应。

“通过提高进口商品关税来推动制造业回流的努力是有代价的：研究表明，国内生产商每增加 1 美元，消费者的消费能力就会损失约 16 美元，”CTA报告称。CTA指出，这种消费能力的损失意味着美国人在食品杂货或其他必需品上的支出减少，而这些商品也受到关税的影响。