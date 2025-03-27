受特朗普关税政策影响，加拿大钢铁铝业受挫，迎来裁员潮

美国对加拿大钢铁和铝产品征收的关税已经开始扰乱该行业，导致大规模裁员、财务不确定性和经济不稳定……

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日 消息:美国总统唐纳德・特朗普于 3 月 12 日对加拿大钢铁和铝产品征收关税，这一举措在加拿大制造业引发了强烈震动。这些针对钢铁及钢铁衍生产品的关税，已经导致数百人失业，预计在未来几周内还会产生更多的经济影响。

经济学家警告称，这仅仅是一个开始，因为更多的关税政策将于 4 月 2 日生效。加拿大是美国比较大的钢铁供应国，这些贸易政策引发的连锁反应正在整个行业中逐渐显现，影响着工人、企业以及更广泛的经济领域。

据工会代表和企业官员称，由于关税的缘故，至少已有 200 名工人失业。北美比较大的私营部门工会 —— 美国钢铁工人联会（United Steelworkers）的全国主任 Marty Warren 证实，多家钢铁生产企业已经开始裁员。

受影响最严重的公司之一是加拿大金属加工集团（Canada Metal Processing Group），该公司早在 2 月 24 日的一份新闻稿中就曾警告称，如果实施关税，公司将被迫裁减 140 个工作岗位。如今关税已经落地，该公司也兑现了此前的警告 —— 裁掉 140 名生产和办公人员。

该公司的一位发言人证实，此次裁员包括长期性裁员、临时解雇、退休以及工作分担安排等多种情况。此外，该公司还实施了招聘冻结，这意味着在可预见的未来，不会填补任何新的或空缺的职位。

这些关税不仅给钢铁制造商造成了严重干扰，也影响到了依赖钢铁进出口的企业。总部位于安大略省的阿尔戈马钢铁集团公司（Algoma Steel）已经开始裁员，其 CEO Michael Dennis Garcia 证实，大约有 20 名员工已被解雇。

Garcia 警告称：“如果我们无法获得新的加拿大客户，可能不得不进一步裁员。”

美国钢铁工人联会的 Warren 对日益严重的危机表示了深切关注，他说：“每一个失去的工作岗位都是沉重的打击。当 4 月 2 日全面的关税生效时，我们预计会有多达 10 万名会员受到影响。”

对于加拿大金属加工集团伊瓦科（Ivaco）工厂的碎料机操作员 Scott Noseworthy 来说，情况岌岌可危。一个多月前，工人们就被告知可能会裁员，但直到最近才得到确切消息。

Noseworthy 解释说：“特朗普征收关税后，一切都停滞了。” 虽然他目前被临时调去做维护和清洁工作，但长期就业前景并不明朗。

加拿大是世界主要的钢铁出口国之一，供应了美国超过 50% 的钢铁进口量。突然征收关税的政策扰乱了供应链，增加了加拿大制造商的生产成本，使得他们在全球市场的竞争力大幅下降。

经济学家预测，这些关税将导致：

1.更多的工厂关闭，因为企业难以承受额外的成本。

2.出口放缓，给钢铁制造商带来财务压力。

3.消费者面临更高的价格，因为企业会将额外成本转嫁给买家。

4.投资者信心下降，使得相关行业更难吸引资金。

贸易政策的不确定性也让企业不敢进行长期投资。因此，一些公司冻结了扩张计划，甚至缩减了生产规模。

虽然为了减轻经济冲击，政府采取了一系列的应对措施、以及对工人的支持政策。但劳工权益倡导者和经济学家认为，这远远不够，扔需要进行更实质性的改革。从长远来看，立法行动才是行之有效的解决方案。

随着 4 月 2 日的截止日期临近，加拿大钢铁制造商正在争分夺秒地寻找替代市场，同时游说政府与美国政府进行谈判。

可能会出现三种结果：

1.加拿大进行报复，征收自己的关税，从而加剧贸易战，进一步损害双方经济。

2.通过谈判达成豁免，类似于加拿大在之前的《美墨加协定》（USMCA）争端中所取得的成果。

3.加拿大钢铁公司将重点转向其他市场，如欧洲或亚洲，以弥补在美国市场的损失。

在接下来的几周时间里，将决定这场贸易争端对加拿大钢铁和铝行业的长期影响。

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