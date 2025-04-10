黄仁勋承诺了特朗普啥？美国放弃英伟达H20芯片对华出口管制

在黄仁勋参加了特朗普的海湖庄园晚宴之后，白宫放弃了限制英伟达向中国出口半导体（芯片）的计划。

站长之家(ChinaZ.com) 4月10日 消息:据外媒报道称，特朗普政府最近放弃了对英伟达向华出口半导体（芯片）计划的限制。据说，这是在英伟达 CEO 黄仁勋出席了特朗普的海湖庄园晚宴之后，才做出的决定。那天的晚宴上，到底发生了什么呢？

当地时间 9 日，据美国 NPR 报道，黄仁勋上周出席了在海湖庄园举行的与特朗普的晚宴，这是一个每人需支付 100 万美元才能参加的场合。

从一开始，黄仁勋似乎就是 “带着目的” 参加这次晚宴的，而他的目的便是阻止特朗普政府将对英伟达H20 芯片出口中国的管制计划。NPR 报道称：“原本美国政府计划于本周宣布对 H20 芯片向中国出口的管制措施”，“然而，（在海湖庄园晚宴上）英伟达承诺对美国国内 AI 数据中心进行‘新的投资’，这使得白宫改变了立场”。虽然具体的投资规模等细节尚未公布，但外界普遍认为黄仁勋提出了一个“连特朗普也难以拒绝”的投资金额。

H20 芯片是英伟达为了符合拜登时期实施的对中国芯片出口管制措施，专门针对中国市场开发并正在销售的芯片。虽然其规格比诸如 Blackwell 这样的英伟达的新一代 AI 芯片要低，但在可面向中国市场销售的AI芯片中，它依旧是最出色的。今年 1 月，中国 AI 初创企业 Deepseek 公开了引发全球轰动的“低成本、有效率”AI 模型 —— 据悉该模型就是使用 H20 芯片开发的。

由此可见，对黄仁勋来说，阻止 H20 芯片的出口管制是十分迫切的。此前美国科技媒体 Information 曾报道，阿里、腾讯、字节等中国大型科技公司今年第 一季度便已向英伟达订购了价值超过 160 亿美元的 H20 芯片。这意味着这款产品每个季度能给英伟达带来上千亿人民币的收入。

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