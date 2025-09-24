阿里巴巴宣布与英伟达开展合作：股价大涨9% 创4年新高

站长之家（ChinaZ.com）9月24日 消息:今日港股市场迎来重磅行情，阿里巴巴股价强势爆发，盘中大涨近9%，最新市值攀升至3.3万亿港元，续创2020年以来四年新高。市场普遍认为，此次股价异动与阿里巴巴在人工智能领域的重大战略布局密切相关。

在今日举行的2025阿里云栖大会上，阿里巴巴正式宣布与全球AI芯片巨头英伟达达成全面Physical AI合作协议。据悉，此次合作将深度覆盖Physical AI全链条，涵盖数据合成处理、模型训练优化、环境仿真强化学习及模型验证测试等核心技术环节。双方将整合各自在云计算、算力基础设施与AI算法领域的优势资源，共同探索物理世界与数字世界深度融合的新范式。

值得关注的是，阿里巴巴集团CEO吴泳铭在大会上首次提出"阿里云要做AI时代的安卓"的战略定位。他明确指出，实现通用人工智能（AGI）已成为行业确定性趋势，但这仅是技术演进的起点，终极目标在于开发出具备自我迭代能力、全面超越人类智能的超级人工智能(ASI)。基于这一判断，阿里云将通过双轮驱动推进AI战略:一方面坚定推进通义千问大模型开源生态建设，构建AI时代的标准化操作系统;另一方面全力打造"下一代计算机"形态的超级AI云，构建全球智能算力调度网络。

