愤怒的特朗普致电贝佐斯……亚马逊紧急撤回“关税标签”

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息:在亚马逊表示计划在产品价格旁边标注 “特朗普关税” 所产生的影响之际，白宫强烈批评了这一行为，并指责这是 “敌对性和政治性的行为”。据悉，特朗普已致电亚马逊创始人杰夫・贝索斯，表达了对此的担忧。

据美国《华尔街日报》、英国《卫报》等外国媒体当地时间 29 日报道，特朗普打电话给贝索斯，对亚马逊提出的“关税标签”方案表示了抗议。

在此之前，通过美国一家媒体，亚马逊计划在其低价电商平台 “亚马逊 Haul” 上标注出“由于关税上调、每件商品价格上涨了多少”的计划被曝光。

白宫发言人卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）在新闻发布会上将这一行为定义为 “敌对性和政治性的行为”。同时她还质问道：“当初拜登政府创下了 40 年来比较高的通货膨胀率，当时，亚马逊为什么却无动于衷呢？”

莱维特还拿出了 2021 年路透社的新闻报道复印件，补充说道：“考虑到亚马逊曾与中国的宣传机构有过合作，这（亚马逊此次的举动）并不令人感到惊讶。”

亚马逊随即发表声明进行了否认。亚马逊称：“亚马逊 Haul 确实曾探讨过关税标注方案，但该方案未获批准，且今后也不会实施。”

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