2025 年，SpaceX 发射了多少枚火箭？

SpaceX 再次希望通过一年进行 175 至 180 次的惊人发射数量来打破纪录 —— 而这还仅仅是猎鹰系列火箭的发射次数。对于 “星舰”(Starship)来说,2025 年也可能是其迄今为止最重要的一年,甚至到今年年底,它或许就能成为一款投入使用的火箭。下面就一起通过这份 SpaceX 2025 年发射清单,来一窥 SpaceX 的进展吧。

SpaceX 在 2025 年发射了多少枚火箭?

截至目前,SpaceX 在 2025 年已发射了 54 枚火箭:52 枚猎鹰 9 号(Falcon 9),0 枚猎鹰重型(Falcon Heavy),以及 2 枚星舰(Starship)。

SpaceX 2025 年发射情况一览:

注:星舰的发射成功率和发射频率未包含在内。

发射次数:54 次(猎鹰 9 号:52 次,猎鹰重型:0 次,星舰:2 次)

非星链(Starlink)任务:17 次

重复使用的助推器:48 个

发射成功率:100 %

发射频率:每 2.35 天一次

东海岸发射次数:35 次(39A 发射台:11 次,40 号航天发射复合体:24 次)

墨西哥湾沿岸发射次数:2 次(星舰基地)

西海岸发射次数:16 次(4E 号航天发射复合体)

有效载荷总质量:约 620,344 千克(不包括机密任务、拼单发射任务或载人任务)

总载人数量:8 人(政府任务:4 人,商业任务:4 人)

着陆情况一览

注:星舰的着陆情况未包含在内。

着陆次数:51 次(陆地着陆:9 次,海上无人船着陆:42 次)

着陆成功率:98%

陆地着陆:9 次(1 号着陆区:4 次,2 号着陆区:1 次,4 号着陆区:4 次)

海上无人船着陆:42 次(“Of Course I Still Love You” 号:12 次,“Just Read the Instructions” 号:14 次,“A Shortfall of Gravitas” 号:16 次)

SpaceX 希望星舰能每两周飞行一次

2024 年是 SpaceX 认真开展星舰测试的一年。对于 2025 年,SpaceX 的目标是尽可能让星舰接近投入使用的状态。这意味着要测试星链部署系统,实现入轨,甚至可能将真正的卫星部署到轨道上。SpaceX 正在争取获得美国联邦航空管理局(FAA)的批准,以便每年进行 25 次星舰发射 —— 发射频率接近每两周一次。

鉴于该公司仅通过四次飞行就取得了如此大的进展,大约再进行 20 次左右的飞行后,星舰的运行情况预计将会带来重大变革。SpaceX 还将推出星舰的 2 号批次型号,该型号提高了性能,但减少了有效载荷空间。据说 3 号批次会解决这个问题,而这个型号或许能让星舰完成研发并投入实际使用。

去年星链任务是否填满了猎鹰火箭的发射计划?

再来说说猎鹰 9 号和猎鹰重型火箭,SpaceX 的发射计划中已经排满了商业任务和星链任务。自从几年前发射次数增加以来,星链任务在 SpaceX 每年的发射总数中占了绝大部分,预计 2025 年也是如此。

SpaceX 总裁兼首席运营官 Gwynne Shotwell 在去年年底表示,SpaceX 希望今年能进行 175 至 180 次猎鹰 9 号的发射。SpaceX 很可能无法达到这一目标,但会接近这个数字,预计会达到 160 至 170 次。不过,这将依赖于东西海岸发射次数的增加。

随着星舰可能投入使用,并预计将开始发射全尺寸的星链 V2 卫星,预计 SpaceX 会将所有星链任务转移到星舰上。那么这是否意味着大量猎鹰火箭发射的日子屈指可数了呢?今年之后,有可能是这样。

这一切都得看 SpaceX 今年年底前在星舰项目上取得的进展,以及该公司将注意力转移到建造更大卫星上的速度。很有可能在一段时间内,在承担星链发射任务方面,不同火箭之间会存在一些重叠。

商业载人任务众多

似乎每年都有更多的亿万富翁想出各种理由飞往太空。既然 SpaceX 已经表明了他们愿意承接私人客户,那么今年私人载人任务的数量可能会与 NASA 的载人任务数量相当,甚至更多。

今年至少会有一次公理太空(Axiom)的飞行任务,不过,目前尚未公布执行该任务的人员细节。此外还有 Fram2 任务,这是一项由中国加密货币投资者资助的极地私人任务。

最后,Vast 公司希望今年能进行首 次前往其商业空间站 “港湾 1 号”(Haven-1)的任务。据报道,该公司正朝着这个目标顺利推进,预计在今年晚些时候发射 “港湾 1 号”,然后将进行一次名为 “Vast-1” 的载人飞行任务。

如果今年所有这些任务都能完成,再加上 NASA 的两次国际空间站(ISS)人员轮换任务,那么对于 SpaceX 来说,这又将是令人兴奋的一年载人飞行之年。

SpaceX 2025 年发射清单: