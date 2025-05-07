2025 年，SpaceX 发射了多少枚火箭？

SpaceX 再次希望通过一年进行 175 至 180 次的惊人发射数量来打破纪录 —— 而这还仅仅是猎鹰系列火箭的发射次数。对于 “星舰”（Starship）来说，2025 年也可能是其迄今为止最重要的一年，甚至到今年年底，它或许就能成为一款投入使用的火箭。下面就一起通过这份 SpaceX 2025 年发射清单，来一窥 SpaceX 的进展吧。

SpaceX 在 2025 年发射了多少枚火箭？

截至目前，SpaceX 在 2025 年已发射了 54 枚火箭：52 枚猎鹰 9 号（Falcon 9），0 枚猎鹰重型（Falcon Heavy），以及 2 枚星舰（Starship）。

SpaceX 2025 年发射情况一览：

注：星舰的发射成功率和发射频率未包含在内。

发射次数：54 次（猎鹰 9 号：52 次，猎鹰重型：0 次，星舰：2 次）

非星链（Starlink）任务：17 次

重复使用的助推器：48 个

发射成功率：100 %

发射频率：每 2.35 天一次

东海岸发射次数：35 次（39A 发射台：11 次，40 号航天发射复合体：24 次）

墨西哥湾沿岸发射次数：2 次（星舰基地）

西海岸发射次数：16 次（4E 号航天发射复合体）

有效载荷总质量：约 620，344 千克（不包括机密任务、拼单发射任务或载人任务）

总载人数量：8 人（政府任务：4 人，商业任务：4 人）

着陆情况一览

注：星舰的着陆情况未包含在内。

着陆次数：51 次（陆地着陆：9 次，海上无人船着陆：42 次）

着陆成功率：98%

陆地着陆：9 次（1 号着陆区：4 次，2 号着陆区：1 次，4 号着陆区：4 次）

海上无人船着陆：42 次（“Of Course I Still Love You” 号：12 次，“Just Read the Instructions” 号：14 次，“A Shortfall of Gravitas” 号：16 次）

SpaceX 希望星舰能每两周飞行一次

2024 年是 SpaceX 认真开展星舰测试的一年。对于 2025 年，SpaceX 的目标是尽可能让星舰接近投入使用的状态。这意味着要测试星链部署系统，实现入轨，甚至可能将真正的卫星部署到轨道上。SpaceX 正在争取获得美国联邦航空管理局（FAA）的批准，以便每年进行 25 次星舰发射 —— 发射频率接近每两周一次。

鉴于该公司仅通过四次飞行就取得了如此大的进展，大约再进行 20 次左右的飞行后，星舰的运行情况预计将会带来重大变革。SpaceX 还将推出星舰的 2 号批次型号，该型号提高了性能，但减少了有效载荷空间。据说 3 号批次会解决这个问题，而这个型号或许能让星舰完成研发并投入实际使用。

去年星链任务是否填满了猎鹰火箭的发射计划？

再来说说猎鹰 9 号和猎鹰重型火箭，SpaceX 的发射计划中已经排满了商业任务和星链任务。自从几年前发射次数增加以来，星链任务在 SpaceX 每年的发射总数中占了绝大部分，预计 2025 年也是如此。

SpaceX 总裁兼首席运营官 Gwynne Shotwell 在去年年底表示，SpaceX 希望今年能进行 175 至 180 次猎鹰 9 号的发射。SpaceX 很可能无法达到这一目标，但会接近这个数字，预计会达到 160 至 170 次。不过，这将依赖于东西海岸发射次数的增加。

随着星舰可能投入使用，并预计将开始发射全尺寸的星链 V2 卫星，预计 SpaceX 会将所有星链任务转移到星舰上。那么这是否意味着大量猎鹰火箭发射的日子屈指可数了呢？今年之后，有可能是这样。

这一切都得看 SpaceX 今年年底前在星舰项目上取得的进展，以及该公司将注意力转移到建造更大卫星上的速度。很有可能在一段时间内，在承担星链发射任务方面，不同火箭之间会存在一些重叠。

商业载人任务众多

似乎每年都有更多的亿万富翁想出各种理由飞往太空。既然 SpaceX 已经表明了他们愿意承接私人客户，那么今年私人载人任务的数量可能会与 NASA 的载人任务数量相当，甚至更多。

今年至少会有一次公理太空（Axiom）的飞行任务，不过，目前尚未公布执行该任务的人员细节。此外还有 Fram2 任务，这是一项由中国加密货币投资者资助的极地私人任务。

最后，Vast 公司希望今年能进行首 次前往其商业空间站 “港湾 1 号”（Haven-1）的任务。据报道，该公司正朝着这个目标顺利推进，预计在今年晚些时候发射 “港湾 1 号”，然后将进行一次名为 “Vast-1” 的载人飞行任务。

如果今年所有这些任务都能完成，再加上 NASA 的两次国际空间站（ISS）人员轮换任务，那么对于 SpaceX 来说，这又将是令人兴奋的一年载人飞行之年。

SpaceX 2025 年发射清单：