谷歌在Pixel 9 Pro广告中，嘲讽iPhone 17：抄袭、老旧！

近日，谷歌发布了 Pixel 9 Pro 的广告视频，除了宣传这款产品之外，还狠狠地嘲讽了一番尚未发布的苹果 iPhone 17 Pro 的设计。

在本次发布的广告中，谷歌先是展示了一台 Google Pixel 手机与一台 iPhone 对话的场景。这段时长约一分钟的视频首先谈到了两款手机的传闻，称苹果 iPhone 17 系列的后置摄像头模块将与谷歌 Pixel 手机的后置摄像头模块非常相似。

-Pixel：嗨，我是 Pixel，这是我朋友的 iPhone。 - iPhone：你好。 - Pixel：关于即将推出的 iPhone 新设计有很多传闻呐。 - iPhone：这实在太荒谬了，你能想象几年后的我，要做和你刚开始的时候一样的事情吗？

在此之前，有传闻称将应用于 iPhone 17 Pro 机型的后置摄像头模块将沿着智能手机的整个宽度延伸，看起来与 Google Pixel 手机相似。

X视频截图

广告随后提到了夜间模式、照片整理和小部件等功能，这些功能最初是在 Google Pixel 手机上推出的，几年后也被添加到 iPhone 中。另外，值得注意的是，Google Pixel 手机的声音听起来很自然，而 iPhone 的声音则不自然，像是老式的 Siri 声音。

谷歌此前就曾多次发布过嘲笑苹果 iPhone 设计的广告，最近一次是批评 iPhone 15 系列转向采用 USB-C 充电口。

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