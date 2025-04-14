苹果安心了？特朗普宣布手机、电脑和芯片可免受新关税的征收

如果全面实施关税，科技行业可能面临一场 “世界末日”……

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:特朗普宣布，对从中国进口的智能手机、电脑以及关键电子零部件实行关税豁免。美国海关与边境保护局（CBP）发布的新指南证实了这一举措。在此之前，科技公司、金融市场以及政治分析人士正不断施压，他们警告称，全面征收关税将给消费电子产品带来毁灭性影响。

最近，特朗普宣布对中国进口商品征收 145% 的关税，这一举措震惊了科技界。这是他推动对来自超过 75 个国家的商品征收 “对等关税” 之后的进一步动作。由于苹果在生产方面严重依赖中国，因此特朗普的举措严重影响了诸如苹果这样的美国科技公司。大多数在中国制造或组装的 iPhone、iPad、MacBook 以及其他产品面临着价格上涨和供应链中断的风险。

此举也引发了市场的强烈反应，尤其是在科技股方面。在关税宣布后的几天里，仅苹果一家公司的市值就蒸发了超过 6400 亿美元。分析人士推测，按照最初的关税方案，一部 iPhone 的成本可能会飙升至“天文数字”般的 3500 美元。

周五晚些时候，美国 CBP 的新指南列出了 20 个产品类别的豁免清单，其中包括智能手机、笔记本电脑、半导体、太阳能电池、闪存盘、存储卡、固态硬盘（SSD）和平板显示器 —— 这些商品将不受 145% 的关税或对从其他国家进口商品所征收的 10% 基准关税的影响。不过，对中国商品 20% 的一般关税仍然存在。

周六，白宫证实了这一点，并表示这些豁免是为了“让企业有时间将其供应链转移到美国”。并主张：“特朗普已经明确表示，美国不能依赖中国来生产半导体、芯片、智能手机和笔记本电脑等关键技术。按照特朗普的指示，这些公司正在全力以赴，尽快将其制造业转移到美国本土。”

对于像苹果这样的科技巨头而言，“豁免措施”是极大的安慰和解脱。根据 Evercore ISI 数据现实，苹果仍有约 80% 的 iPad 以及超过一半的 Mac 电脑在中国制造。这家公司对中国的深度依赖使其成为关税影响的主要目标。豁免智能手机和电脑的关税，正如韦德布什证券公司高档分析师丹·艾夫斯所说的，“驱散了笼罩在科技行业上空的乌云”。

“对于科技行业的投资者来说，这是最理想的情况，” 艾夫斯向 CNBC 如是说道，“在涉及中国关税问题上，智能手机和芯片被排除在外，这是一个改变游戏规则的策略。”

他还补充说，如果全面实施关税，科技行业可能面临一场 “世界末日”、“大型科技公司的 CEO 们强烈发声，白宫不得不予以理解并倾听。”

科技行业并非仅有一个对特朗普激进的关税策略做出负面反应的经济领域。在最初宣布关税后的几天里，股市大幅下跌，标准普尔 500 指数下跌超过 5%。美国国债收益率也大幅飙升，10 年期国债收益率在一周内跃升超过 50 个基点，这是有记录以来比较大的单周涨幅之一。债券和股票的抛售表明，投资者对通货膨胀、成本飙升以及经济增长放缓感到恐慌。

一些分析人士认为，这种金融动荡在一定程度上促使政府做出了政策逆转。除了对科技产品的豁免之外，白宫还对大多数国家给予了 90 天的关税缓征期，暂时将针对特定国家的严苛关税改为统一的 10% 税率。不过，中国不在此次调整范围内。

虽然目前这些豁免措施带来了一定的缓解，但这是有一些附带条件的。特朗普政府正在大力推动美国公司将关键技术的生产本土化。意图很明确：这些豁免是暂时的，旨在让苹果、戴尔等公司将生产转移到美国本土，或者转移到越南、印度等贸易环境更友好的地区期间，起到过渡作用。

短期内这种转变是否现实仍有待商榷。在美国国内建造工厂、招募劳动力以及重新建立供应链是一项庞大的、需耗时多年的工程。尽管如此，这些豁免措施还是给了企业喘息的空间和规划新方向的时间。

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