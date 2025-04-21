特朗普引发驱逐潮，包括马斯克，AI创业者60%系移民

你所驱逐的，却是你所需要的……

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:美国国内排名前 42 的人工智能（AI）企业中，有 60% 的企业是由移民者和他人共同创办的。这一研究结果与特朗普第二届政府对留学生和教授群体“持敌对态度”的政策基调形成了鲜明对比。

据美国 Axios 等外媒当地时间 20 日报道，美国产业技术智库进步政策研究所（IFP）于 16 日发布了这样一份关于 AI 企业创业者的分析报告。IFP 指出，在《福布斯》2025 年 “AI 企业 50 强” 榜单中，有 42 家 AI 初创企业将总部设在了美国，其中 25 家企业的创业者或联合创始人是移民。其中，较具代表性的例子是，出生于南非的埃隆・马斯克、出生于苏联（俄罗斯）的伊利亚·苏茨克韦尔、以及出生于波兰的沃伊切赫·扎伦巴 —— 他们均为 OpenAI 的联合创始人。

报告还列举了由出生于英国的杰克·克拉克（JackClark）共同创办的 Anthropic，以及由来自伊朗、罗马尼亚、中国等地的移民创办的 Databricks 等企业作为其他例子。

这些人工智能企业的创业者来自 25 个国家及地区。其中，来自印度（9 人）、中国（8 人）、法国（3 人）的创业者居多，来自澳大利亚、英国、以色列、罗马尼亚、加拿大、智利的创业者各有 2 人。

IFP 透露，许多创业者是以学生身份来到美国，之后才开始创办企业。乔治敦大学安全与新兴技术中心（CSET）于 2020 年发布的一项研究也显示，在美国主要的 AI 初创企业创业者中，超过 70% 的人最初是以学生签证进入美国的。

“移民者不只是单纯的美国 AI 领域参与者，他们更是设计者和建设者”，IFP 补充道， “美国能否保持在 AI 领域的主导地位，取决于其能否有效地吸引并留住全球人才” 。