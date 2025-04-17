借助AI，谷歌在2024年，封禁了3920万恶意广告账户

谷歌正在将 LLM 添加到所有领域，包括广告政策执行。

站长之家(ChinaZ.com) 4月17日 消息:也许，谷歌终于找到了一个连“AI质疑者”都能无法反对的大语言模型（LLMs）应用场景。这家公司刚刚发布了 2024 年广告安全报告，确认了他们使用了一系列新升级的 AI 模型来“扫除”不良广告。最终，被封禁的垃圾广告、垃圾广告发布者和诈骗者账号数量大幅增加、展示在我们眼前的恶意广告则减少了。

在强调过去自己几年并未松懈的同时，谷歌还在报告中称：2024 年，他们部署了 50 多个增强型大语言模型来协助执行其广告政策 —— 谷歌约 97% 的广告监管工作都涉及这些 AI 模型 —— 据报道，这些模型做出判断所需的数据更少。因此，应对迅速演变的诈骗手段更加灵活可行。

谷歌表示，通过他们 2024 年的努力，一共 3920 万个美国广告账号因欺诈行为被封禁。这一数字是 2023 年被封禁账号数量（1270 万个）的三倍多。触发账号封禁的因素通常包括滥用广告网络、不当使用个性化数据、虚假医疗声明、商标侵权，或者多种违规行为的组合。

不过，虽然做出了这些努力，仍有一些不良广告成为“漏网之鱼”。谷歌称，他们在美国识别并移除了 18 亿条不良广告，在全球范围内则是 51 亿条。这比 2023 年移除的 55 亿条广告略有减少，但这意味着谷歌需要移除的广告数量减少了，因为他们在欺诈账号传播这些不良广告之前，就已将其封禁了。谷歌声称，在被封禁的 3920 万个账号中，大多数是在投放任何广告之前就被发现的。

与此同时，谷歌也在与那些“利用 AI 让广告变得更加糟糕的手段”进行对抗。去年，谷歌组建了一个由 100 名专家组成的团队，来协助更新其虚假陈述政策。新规成功帮助谷歌识别并封禁了 70 万个广告商账号，这让广告中的“深度伪造诈骗”行为减少了 90%。2024 年，谷歌还阻止了 13 亿个页面展示广告，其中因色情内容被封禁是迄今为止最常见的原因，其次是危险或负面内容、以及恶意软件。

当然，AI 模型也并非万无一失。它们也会有“误判”的时候，而这简单的“误判”，对于广告商来说可能会是个大麻烦。谷歌表示，人工也会参与这一过程，但广告数量如此之多，完全依赖人工检查所有内容是不可能的。虽说存在误判的可能性，但到目前为止，整合入 AI 模型带来的效果总体上是积极的。

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