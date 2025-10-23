首页 > 业界 > 关键词  > AI视频最新资讯  > 正文

AI日报：Google Skills平台向公众免费开放内部AI知识；LiblibAI 完成1.3亿美元融资；Sora更新推出“角色客串”功能

2025-10-23

1、昆仑万维AI视频产品SkyReels将于11月初上线全新版本

昆仑万维的SkyReels AI视频产品即将推出全新版本，预计在11月初正式上线。该产品依托公司长期深耕AI领域的技术积累，致力于推动AI视频创作的平民化，实现专业视频创作的高效与普及。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 SkyReels是昆仑万维“All in AGI与AIGC”战略的重要组成部分，旨在推动AI视频生产力革命。

🎥 SkyReels-V1模型实现了33种微表情与400余种动作姿态的精准驱动，达到开源领域SOTA水平。

🔊 SkyReels-A3音频驱动模型支持任意时长的全模态音频驱动数字人创作，提升创作灵活性。

详情链接:https://www.skyreels.ai/home

2、LiblibAI 完成1.3亿美元融资，成为国内最大单笔 AI 应用投资

LiblibAI成功完成1.3亿美元B轮融资，成为国内AI应用领域最大单笔融资。公司凭借多模态模型和创作社区的领先地位，迅速成长为国内最大的AI应用平台，并计划加速全球化布局。

image.png

【AiBase提要:】

💰 LiblibAI完成1.3亿美元B轮融资，成为国内AI应用领域最大单笔融资。

🖼️ 平台整合图像、视频、3D和LoRA训练等多种多模态能力，覆盖完整AI工作流程。

🌐 公司计划加速全球化布局，构建全球创作者共创的多模态内容生态。

3、阿里“C计划”首秀:夸克对话助手上线，用Qwen模型抢占C端AI入口

阿里巴巴推出‘C计划’首款产品——夸克对话助手，利用Qwen模型打造面向年轻用户的AI入口，整合多项功能并实现搜索与对话体验的融合，标志着阿里在消费者应用生态上的重要布局。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 夸克对话助手采用Qwen最新闭源模型，集成问答、搜索、拍照搜题等功能。

🔍 夸克凭借拍照搜题和信息查找优势，实现搜索与对话体验的融合。

🚀 阿里集团将“C计划”资源优先级提升至最高，目标抢占C端AI入口。

4、豆包视频生成模型Seedance1.0pro上线首尾帧能力

豆包视频生成模型Seedance1.0pro的首尾帧能力上线，标志着AI视频创作在可控性和一致性方面取得重要进展。该模型具备复杂场景主体一致性、大幅运动的物理合理性以及视频节奏智能推理等技术优势，能够提升生成视频的主角跟随效果，实现精准叙事引导，生成更具沉浸感及表现力的视频作品。

【AiBase提要:】

🧠 Seedance1.0pro通过增强对“叙事主体”的结构化认知，锁定核心角色特征。

🏃‍♂️ 在大幅运动场景中，模型能精准捕捉人体运动轨迹，保持动作连贯合理。

🌊 深度语义理解能力让视频整体节奏自然流畅，符合物理逻辑。

5、Vidu Q2参考生MaaS平台全面开放 API开放接入

Vidu Q2参考生视频大模型API的全面开放，标志着AI视频生成技术从‘可用’迈向‘精工’的关键跃迁。其在广告、商品展示等领域展现出独特价值，能够精准还原产品细节并注入情感表现力，提升品牌好感与用户转化。

image.png

【AiBase提要:】

🎥 Vidu Q2在视频生成的真实感上树立了新标杆，通过细微表情生成技术为数字角色注入真实情感。

🔄 新增视频延长功能支持高达5分钟视频生成，并新增音效选择，为企业客户提供了更多可能。

🎨 提供节日特效模板，如万圣节模板合集，让用户轻松制作富有创意的动态视频。

详情链接:https://platform.vidu.cn

6、Sora路线图重大更新:推出“角色客串”功能，Android版本即将上线

Sora的路线图更新展示了其在AI视频生成领域的重大进展，包括角色客串功能、Android版本的推出以及社交体验的优化，进一步推动了AI视频创作的开放与多样化。

【AiBase提要:】

🎭 角色客串功能让宠物和毛绒玩具也能参与视频创作。

📱 Android版本即将上线，拓宽用户基础。

💬 社交体验强化，支持私人频道与社区联动。

7、Hailuo2.3即将上线:超越 Veo 的新一代 AI 视频模型，逼真度再升级

Hailuo2.3是MiniMax推出的旗舰视频生成模型的最新版本，在真实感、精准度与风格多样性方面实现了显著突破，被认为是AI视频生成领域的一次重大飞跃。

【AiBase提要:】

🎥 Hailuo2.3在动作捕捉和面部表情方面表现出更高的保真度。

🎨 新版本强化了超逼真角色动画与微表情捕捉能力。

🎬 提升了运动稳定性与物理一致性，消除了闪烁与动作不连贯问题。

8、Google重磅推出“Google Skills”平台，内部AI知识向公众免费开放

Google推出了名为‘Google Skills’的新学习平台，将DeepMind、Google Cloud、Gemini AI模型开发团队和Google Education的精华内容开放给全球公众。该平台提供零门槛学习体验，包括真实AI研究课程、700多个实操实验室、AI编程助手以及就业通道，旨在弥合AI领域的技能鸿沟。

image.png

【AiBase提要:】

🌍 Google Skills平台首次系统性开放Google内部AI知识，助力全球学习者掌握前沿技术。

💻 提供真实云环境中的实操实验室，学员可亲自编写代码并获得实时反馈。

🤝 完成课程后可获得官方认证，与150多家企业建立直接就业通道，提升职业竞争力。

详情链接:https://www.skills.google/

字节跳动Seed团队推出的Seed3D1.0是一款创新性的3D生成大模型，能够从单张图像端到端地生成高质量仿真级3D模型，包括精细几何、真实纹理和PBR材质。该模型在多项评估中展现出显著优势，尤其在几何生成和纹理贴图生成方面表现优异。此外，Seed3D1.0还支持构建完整的3D场景，并能无缝导入仿真引擎，为具身智能发展提供了强大的世界模拟器支持。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 Seed3D1.0采用基于Diffusion Transformer架构，实现从单张图像到仿真级3D模型的快速生成。

🧱 在几何生成方面，Seed3D1.0表现出色，能够精确构建结构细节并保证物理完整性。

🕹️ Seed3D1.0支持生成完整3D场景，并可无缝导入Isaac Sim等仿真引擎，为机器人训练提供多样化操作场景。

详情链接:https://seed.bytedance.com/seed3d

