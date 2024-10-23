百度网盘宣布将在11月上线百度网盘HarmonyOS NEXT鸿蒙版

站长之家（ChinaZ.com）10月23日 消息:百度网盘宣布，将于11月在华为最新的HarmonyOS NEXT操作系统上推出百度网盘鸿蒙版，以满足用户在新系统上的云存储需求。

百度网盘作为百度旗下个人云存储产品，已经拥有超过8亿用户，提供超大存储空间、文件多端同步、一键相册备份等服务。在即将上线的百度网盘鸿蒙核心版中，用户将享受到文件列表整理、云端极速上传下载、资料自动备份、图片和文档极速预览等高频使用的产品功能，以及隐私安全管理能力。

在HarmonyOS NEXT系统上，百度网盘将允许用户按照个人习惯整理手机内的资料和照片，方便资料归类与查找。所有资料可以从本地设备快速上传下载至云端，确保网盘内的资料可以随时取用。用户还可以自动备份手机内的照片、视频等重要数据资料，节省本地内存的同时，保障数据安全。此外，用户可以在网盘上预览文件和图片，帮助更快地找到所需资料。

百度网盘在鸿蒙生态系统的安全隐私标准基础上，提供了更高标准的安全隐私管理与保护能力，确保为用户提供可信赖的数据安全和隐私保护服务。通过一个百度网盘账号，用户可以在鸿蒙系统上实现所有资料的无缝衔接，享受轻便、高效、纯净的产品体验。

未来，百度网盘将携手鸿蒙，支持鸿蒙生态的健康发展，助力国产操作系统走向成功。同时，百度网盘也将持续创新，引领个人云行业产品变革，为广大用户带来更高端、便捷、可靠的个人云服务体验。

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