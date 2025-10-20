百度网盘正式适配安卓实况照片：iOS和安卓可跨系统互传

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:近日，百度网盘针对安卓用户推出重磅功能更新，正式适配安卓系统实况照片（Live Photo）的存储与播放需求，一举解决安卓阵营长期存在的动态照片管理痛点。此次升级不仅实现了iOS与安卓设备间实况照片的无障碍互传，更在画质保留、格式兼容等方面带来突破性体验。

据更新日志显示，安卓用户上传实况照片至百度网盘后，可直接在云端观看动态画面，下载回本地相册时更可完整保留原始动态效果，确保画质零损耗。这意味着此前困扰用户的"iOS发送的动态自拍到安卓设备变成静态图"的尴尬场景将成为历史，跨系统分享实况照片时，接收方将看到与发送端完全一致的灵动画面。

功能优化层面，百度网盘新增智能下载格式选择系统。当用户下载非本机拍摄的实况照片时，可根据需求自由选择三种处理方式:保存为当前设备支持的实况格式、转换为通用视频格式，或保留原始格式。更贴心的是，系统将自动记忆用户的格式偏好，后续下载无需重复设置，操作效率显著提升。

技术团队透露，此次适配历经六个月封闭开发，重点攻克了安卓系统对实况照片元数据解析的技术难题。通过建立动态图像编码标准库，网盘可精准识别不同设备生成的实况照片结构，确保从上传、存储到下载的全流程动态效果不丢失。

