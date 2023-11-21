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新泽西州推出 AI 政策，指导州政府员工使用生成式AI

2023-11-21 10:16 · 稿源：站长之家

划重点:

- 📝新泽西州推出新的政策，旨在指导州政府员工使用生成式人工智能。

- 🎓该政策将提供培训课程，帮助员工了解开发、使用和风险相关的人工智能知识。

- 🤖政策要求确保生成式人工智能工具的适当使用和透明度，并对其输出进行独立事实核查。

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:新泽西州州长 Phil Murphy 宣布推出一项新政策，指导州政府员工使用生成式人工智能。这项政策于11月17日宣布，是该州在此领域进行的其他工作的延续。其中包括于2023年10月成立的人工智能任务小组。该任务小组由行政命令创建，旨在评估人工智能的潜在影响，并提供为政府指导该技术的道德使用的建议。

信件AI机器人

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Murphy 在宣布中表示:“提供这些指导只是让我们的公务员能够利用人工智能等创新技术的第一步，通过确保我们的公务专业人员能够负责任和自信地使用这些强大的工具。” 此外，州创新办公室还与 InnovateUS 合作，发布了一段解释视频，旨在帮助指导公共部门专业人员使用人工智能。这个视频只是即将推出的广泛培训计划中的第一个提供，计划为该州的工作人员提供关于人工智能开发、使用和风险的培训。明年还将推出更多培训项目，包括一个免费的自学式人工智能培训课程和现场研讨会。这个自学式培训项目也是 InnovateUS 和州创新办公室合作的结果。

首席创新官 Beth Simone Noveck 在宣布中表示:“生成式人工智能有潜力为公共部门开启新的机遇...... 为了实现这一潜力，我们必须投资于培训公务员以负责任、公平和安全的方式使用新兴技术。”

新政策旨在确保州政府员工适当地使用生成式人工智能工具，并保持透明度。它还要求对生成式人工智能工具的输出进行独立事实核查。最后，政策确保不会共享或泄露任何机密或受保护信息。

在第346号行政命令中，指示信息技术办公室制定政策，以帮助管理和促进州部门和机构使用人工智能技术。周五宣布的这项政策满足了该命令的要求。

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