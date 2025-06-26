小米Pad 7S Pro 发布：售价 3299 元起

站长之家（ChinaZ.com）6月26日 消息:今晚，小米 Pad7S Pro 正式发布，凭借其出色的设计与强大配置，成为平板市场的新焦点。

小米 Pad7S Pro 搭载了玄戒 O1芯片，内置创新疾速微控单元，在性能方面有着不俗表现。而在外观设计上，它更是大胆挑战同尺寸最轻薄 LCD 平板，机身厚度仅5.8mm，重量为576g，轻薄便携的特性让用户携带和使用都更加轻松。

在价格方面，小米 Pad7S Pro 提供了多种存储版本供消费者选择。8+256GB 版本售价3299元;12+256GB 版本为3599元;12+512GB 版本定价3899元;16+512GB 版本售价4099元;16GB+1TB 版本则为4499元。此外，纳米柔光屏版需额外加价200元，悬浮键盘则需额外花费999元购买。

屏幕方面，小米 Pad7S Pro 配备了一块12.5英寸的3.2K 高清屏幕，采用3:2比例，视觉效果清晰细腻。该屏幕具备144Hz 七档可变刷新率，能够根据不同场景自动调整刷新率，在保证流畅度的同时还能节省电量。其最高亮度可达1000nits，即使在强光环境下也能清晰显示内容。

续航能力也是小米 Pad7S Pro 的一大亮点。它内置了10610mAh 大容量电池，并支持120W 超快充技术。据官方介绍，仅需10分钟就能将电量充至37%，在开会写文档等场景下，持续使用6小时后仍能保持56% 的电量，满足用户长时间使用的需求。

在外观配色上，小米 Pad7S Pro 提供了钛金属色、寒武岩灰、紫色、黑色四种选择，满足不同用户的个性化审美需求。影像系统方面，它搭载了5000万像素后置相机和3200万像素前置相机，支持智能人像居中功能，无论是拍照还是视频通话，都能带来出色的成像效果。

小米 Pad7S Pro 的发布，为平板市场注入了新的活力，其轻薄的设计、强大的性能以及丰富的配置，有望吸引众多消费者的关注，成为他们日常办公、娱乐的好帮手。

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