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小米YU7 3分钟大定突破200000台 雷军：YU7订单要高于SU7

2025-06-27 08:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息:小米首款SUV车型YU7正式发布。该车型推出YU7、YU7Pro、YU7Max三种配置，售价区间为25.35万元至32.99万元，为消费者提供了多样化的选择。

新车发布后，市场反响热烈。小米汽车官微随即宣布，小米YU7在发布仅3分钟时，大定数量便突破200000台，这一成绩无疑彰显了消费者对这款车型的高度关注与认可。

在外观颜色方面，小米YU7为消费者提供了丰富的选项，共有九款颜色可供挑选，包括珍珠白、深海蓝、丹霞紫、影青色、流金粉、熔岩橙、宝石绿、寒武岩灰以及钛金属色，满足不同消费者的个性化审美需求。

智能驾驶与硬件配置上，小米YU7全系标配端到端辅助驾驶HAD，全套硬件同样做到全系标配。其中，YU7标准版便已搭载激光雷达和英伟达Thor芯片，具备700TOPS算力，展现出强大的智能驾驶性能。

驱动形式上，小米YU7标准版采用后驱设计，而Pro和Max版本均为四驱，分别对应超长续航后驱、超长续航四驱和超长续航高性能四驱，满足不同消费者对于动力和续航的需求。

充电性能方面，小米YU7全系均基于小米自研的超级800V碳化硅高压平台打造，支持5.2C最大充电倍率。这意味着全系车型均可在短短12分钟内将电量从10%充至80%，大大提升了充电效率，缓解了消费者的续航焦虑。

车身尺寸上，小米YU7长宽高分别为4999mm、1996mm、1600mm，轴距达到3000mm，定位为中大型SUV，为车内乘客提供了宽敞舒适的乘坐空间。

此外，小米YU7在舒适性和安全性配置上也毫不吝啬。全系标配后排135豪华电动座椅，为后排乘客带来极致的乘坐体验;全系标配连续阻尼可变减振器，提升车辆的操控性和舒适性;全系标配2200Mpa小米超强钢，为车辆的安全性能提供坚实保障。

25.35万起爆单了！小米YU7 3分钟大定突破200000台

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