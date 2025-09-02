小米澎湃OS 3岛适配应用公布 加速推进多场景适配

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息:近日，小米澎湃OS3 正式推出行业首创的“超级岛”功能，通过融合焦点通知与设备通知，为用户提供一目了然的重要信息展示方式。这一创新交互设计不仅优化了通知管理效率，更在下拉小窗与拖拽分享功能上实现突破，例如用户可将滴滴行程信息直接拖拽至微信好友，实现“即用即走”的流畅体验。

据小米澎湃OS官方微博介绍，当前小米澎湃OS 3 Beta版已支持 40 个系统应用场景使用“超级岛”，涵盖小米天气（异常天气提醒）、小米汽车充电状态、妙享桌面、设备互联（相机/电话协同）、短信验证码、日程提醒、勿扰模式、热点连接等高频功能。

此外，该功能正积极适配第三方应用，首批推荐体验的应用包括滴滴出行、淘宝（物流查看）、网易云音乐、QQ音乐、酷狗音乐、汽水音乐、酷我音乐及哔哩哔哩（听视频模式）等。

官方透露，“超级岛”的适配并非简单搬运原有通知体系，而是需要小米与开发者联合调试样式设计（如字体、界面布局）、展示策略（如时长、交互形态）等细节，因此需一定时间达到完美状态。目前，NFC场景适配预计不晚于 9 月 8 日开启推送，用户可前往小米应用商店关注升级信息。对于更多第三方场景，小米表示正与开发者紧密协作，全力加速适配进程，并感谢用户的支持与理解。

此次“超级岛”的推出，标志着小米在系统交互领域再次突破，通过深度整合硬件生态与软件服务，为用户带来更智能、高效的信息管理方案。随着适配范围的持续扩大，这一功能有望成为小米澎湃OS的标志性体验之一。

