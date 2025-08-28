小米澎湃 OS3 发布会上热搜 宣布支持“小米岛”功能

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:今日，小米在秋季新品发布会上正式推出澎湃OS3系统，小米产品总监、MIUI/HyperOS体验总负责人金凡宣布，该系统成为全球最后一家完成“登岛”的厂商，其独创的“小米超级岛”功能引发行业关注。据介绍，这一设计旨在解决用户多任务场景下的信息碎片化痛点，通过三岛并行架构实现高效信息管理。

“小米超级岛是系统级的信息中枢。”金凡在发布会上演示称，用户无需中断当前应用，下拉即可调出悬浮信息岛，支持充电状态、快递提醒、航班动态、天气预警等12类高频场景信息实时展示。区别于传统通知栏，该功能采用定制超窄字体与智能排版算法，即便在4cm²的微小空间内也能完整呈现关键内容，确保信息无遗漏。

技术层面，澎湃OS3实现行业首创的“三岛并存”模式。用户可同时开启导航、打车、倒计时三个独立信息岛，各岛数据实时更新且互不干扰，通过手势滑动即可完成信息切换与分享。官方测试数据显示，该模式使多任务处理效率提升47%，特别适用于通勤、差旅等复杂场景。

交互创新方面，小米超级岛支持“即用即走”的轻量化操作。当用户完成行程规划或快递签收提醒后，上滑即可快速收起信息岛，全程无需返回主屏幕。更值得关注的是，所有岛内信息均可通过拖拽方式分享至微信、钉钉等第三方应用，打破系统生态壁垒。

据现场演示，该功能已与美团、高德、航旅纵横等30余家主流应用完成深度适配。市场分析人士指出，小米通过系统级创新重构信息交互逻辑，既延续了MIUI的易用性传统，又为万物互联时代的人机交互提供了新范式。澎湃OS3将于今晚18点开启内测，首批覆盖小米14系列、MIX Fold4等12款机型。

