AI日报：抖音打击AI技术滥用行为；OpenAI 收购开发数据分析平台 Statsig；ElevenLabs 音效模型更新

1、抖音发布公告打击 AI 技术滥用行为 对违规商家商家和达人采取下架、清退等措施

抖音电商安全与信任中心发布公告，表示将对滥用AI技术的商家和达人采取严厉措施，包括下架和清退违规视频和账号。公告指出，一些商家利用AI生成虚假商品展示、夸大产品功能以及仿冒名人形象进行误导性宣传，严重损害消费者权益和平台秩序。平台要求创作者在发布AI生成内容时必须进行自主声明，未声明的作品将受到治理。

【AiBase提要:】 🤖 使用AI生成虚假商品展示和夸大宣传内容 🎭 利用AI合成名人形象进行误导性宣传 📢 发布AI生成内容需主动声明，否则将被治理

2、ElevenLabs 音效模型更新至版本2:支持长片段、无缝循环和高保真音频

ElevenLabs的AI音效模型升级至版本2，带来了多项改进，包括支持更长的音频片段、无缝循环功能以及更高的采样率，显著提升了音效生成的质量和灵活性。

【AiBase提要:】 🎧 新版本模型支持最长30秒音频片段生成 🔄 新增无缝循环功能，便于背景音效制作 🔊 支持48kHz采样率，提升音频保真度

3、OpenAI 收购开发数据分析平台 Statsig

OpenAI 收购了产品开发数据分析平台 Statsig，这将进一步增强其在产品迭代和数据分析方面的能力。Statsig 的创始人 Vijaye Raji 将加入 OpenAI 担任 CTO，并继续独立运营。该平台每天可处理1万亿次事件，为产品开发提供高效的实验和数据分析支持。

【AiBase提要:】 📊 Statsig 平台每天处理1万亿次事件，提供高效的产品实验和数据分析。 🚀 Vijaye Raji 将助力 OpenAI 实现下一代产品的规模化发展。 🌟 OpenAI 收购 Statsig，创始人将担任 CTO，继续独立运营。

4、亚马逊推出 Lens Live AI 功能：实时扫描购物新体验

亚马逊推出了名为 Lens Live 的全新 AI 功能，用户可通过手机摄像头实时扫描物品并直接在亚马逊上购买。该功能整合了 AI 助手 Rufus，能够总结商品信息并回答问题，旨在提升用户的购物效率和体验。

【AiBase提要:】 🛒 新功能: 亚马逊推出 Lens Live，让用户通过摄像头实时扫描商品并进行购买。 📱 便捷操作: 用户可对准特定商品扫描，实时获取匹配商品并添加购物车。 🤖 AI 助手: Lens Live 整合了 AI 助手 Rufus，能总结商品信息并回答相关问题。

5、谷歌 AI 推出 Stax：帮助开发者根据自定义标准评估大语言模型

谷歌 AI 推出 Stax 工具，旨在帮助开发者根据自定义标准评估大语言模型，提供结构化的评估方法，提升模型测试效率和准确性。

【AiBase提要:】 🧪 Stax 提供了快速比较功能，使开发者能够并排测试不同模型的多种提示。 📊 支持自定义和预构建评估器，帮助开发者获得与实际需求相关的评估结果。 📦 项目与数据集功能支持大规模测试，确保评估标准的一致性。 详情链接:https://stax.withgoogle.com/landing/index.html

6、WordPress重磅推出AI工具Telex 简化网站构建过程

WordPress 创始人 Matt Mullenweg 在 WordCamp US2025 上推出了 AI 工具 Telex，旨在通过 AI 接口简化网站构建过程，使用户无需编码即可创建网站内容。尽管仍处于实验阶段，但其潜力引发了广泛关注。此外，Mullenweg 还提到了与托管服务商 WP Engine 的法律纠纷，以及对 AI 技术未来发展的乐观态度。

【AiBase提要:】 🤖 Telex 是一款基于 AI 的 WordPress 开发工具，旨在简化网站构建过程。 🌐 用户可以通过简单的提示生成内容块，并以 .zip 文件形式下载使用。 ⚖️ Mullenweg 提到了与 WP Engine 的法律纠纷，强调公平利用 WordPress 成果的重要性。

7、Liquid AI 推出 LFM2-VL 模型，为手机带来「小巧又灵敏」的AI 视觉语言能力

Liquid AI 最新发布的 LFM2-VL 系列模型在视觉语言处理领域实现了显著突破。该系列包括 LFM2-VL-450M 和 LFM2-VL-1.6B 两种型号，分别适用于资源受限的设备和单个 GPU 部署。模型具备高效的多模态任务表现，并支持高分辨率图像输入，同时优化了推理速度和灵活性。

【AiBase提要:】 🧠 轻量级设计：LFM2-VL-450M 专为资源受限环境设计，而 LFM2-VL-1.6B 虽参数更多但依旧轻量，适合设备端部署。 ⚡ 高效推理：GPU 推理速度提升高达两倍，同时在多个多模态任务中表现出色。 🖼️ 灵活兼容性：支持高分辨率图像输入，采用非重叠切片方式处理大尺寸图像，并兼容主流开发工具。 详情链接:https://huggingface.co/LiquidAI/LFM2-VL-1.6B

8、苹果重磅开源FastVLM与MobileCLIP2：85倍速度飙升，iPhone秒变AI神器！

苹果公司近期在Hugging Face平台上开源了两款视觉语言模型——FastVLM和MobileCLIP2，这两款模型凭借卓越的性能优化和高效的本地运行能力，为边缘设备AI应用带来了新的可能性。FastVLM在速度和效率上实现了质的飞跃，而MobileCLIP2则专注于图像与文本的高效特征对齐，适合资源受限的边缘设备。

【AiBase提要:】 🍎 FastVLM专为高分辨率图像处理优化，首词响应时间提升了85倍，适合移动设备使用。 📱 MobileCLIP2是一款轻量化CLIP模型，支持实时多模态交互，适用于图像搜索和内容生成。 🚀 苹果通过开源这些模型，推动了视觉语言模型的普及，并赋能开发者构建更智能的AI应用。 详情链接:https://huggingface.co/collections/apple/fastvlm-68ac97b9cd5cacefdd04872e

9、MetaGPT推出端到端自动化测试工具RealDevWorld，达到精准度92%

文章介绍了MetaGPT推出的RealDevWorld自动化测试工具，该工具通过多智能体协作框架实现全流程自动化测试，具备自然语言驱动、自愈测试脚本和全栈测试覆盖等核心功能，显著提升了测试效率和可靠性。

【AiBase提要:】 🧪 自然语言驱动测试：用户可通过自然语言描述需求，生成测试用例，降低技术门槛。 🔄 自愈测试脚本：利用AI自动修复因UI更新而失效的测试脚本，减少维护成本。 🌐 全栈测试覆盖：支持Web、移动端、API等多平台测试，覆盖完整工作流。 详情链接:https://github.com/tanghaom/AppEvalPilot

10、瑞士重磅发布自主开源AI大模型Apertus

瑞士推出了首个完全开源的大语言模型 Apertus，由 EPFL、ETH Zurich 和 CSCS 共同研发，具有多语言处理能力和开放透明的开发原则，旨在为用户提供替代 OpenAI 的解决方案，并推动人工智能的可持续发展。

【AiBase提要:】 🧠 Apertus 是瑞士首个完全开源的大语言模型，具有多语言处理能力，覆盖超过1000种语言。 🌐 开发过程体现了透明和开放的原则，模型架构、训练数据和流程等信息均公开。 ⚡ Apertus 提供两个版本，分别适合个人用户和复杂场景应用，且依托于可再生能源的超级计算机进行训练。 详情链接:https://huggingface.co/swiss-ai/Apertus-8B-Instruct-2509

