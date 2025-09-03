雷军凌晨3点就奔赴阅兵观礼台 佩戴小米AI眼镜前往

站长之家（ChinaZ.com）9月3日 消息:今日，盛大的阅兵仪式在北京举行，小米科技创始人雷军受邀前往现场观礼。清晨时分，当大多数人还在睡梦中时，雷军便已踏上前往阅兵现场的征程，他透露自己是在凌晨三点多便动身出发的。

在观礼现场，雷军以一身得体装扮亮相，尤为引人注目的是，他佩戴着小米今年推出的重磅新产品——小米AI眼镜。面对镜头，雷军面带微笑，显得自信而从容。

小米AI眼镜项目自立项以来便备受瞩目。据小米AI眼镜项目负责人李创奇透露，该项目是由雷军亲自拍板同意立项的。自产品发布以来，其销量表现远超团队预期，尽管备货量已经超过了行业内一半创业公司一年的量，但仍然迅速缺货，市场反响热烈。

李创奇对小米AI眼镜的未来发展充满信心。他表示，希望在未来三年内，能够借助小米这一强大平台，推动智能眼镜产业链向前迈进一大步。他预计，届时小米AI眼镜的年出货量有望超过五百万台。考虑到中国已有7亿多近视人群，智能眼镜的市场潜力巨大，整体出货量甚至可能超过五千万台。

此次雷军携带小米AI眼镜亮相阅兵观礼现场，不仅展示了小米在科技创新方面的实力，也进一步提升了小米AI眼镜的品牌知名度和市场影响力。

