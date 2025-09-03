首页 > 原创 > 关键词  > 阅兵仪式最新资讯  > 正文

雷军凌晨3点就奔赴阅兵观礼台 佩戴小米AI眼镜前往

2025-09-03 11:16 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月3日 消息:今日，盛大的阅兵仪式在北京举行，小米科技创始人雷军受邀前往现场观礼。清晨时分，当大多数人还在睡梦中时，雷军便已踏上前往阅兵现场的征程，他透露自己是在凌晨三点多便动身出发的。

在观礼现场，雷军以一身得体装扮亮相，尤为引人注目的是，他佩戴着小米今年推出的重磅新产品——小米AI眼镜。面对镜头，雷军面带微笑，显得自信而从容。

小米AI眼镜

小米AI眼镜项目自立项以来便备受瞩目。据小米AI眼镜项目负责人李创奇透露，该项目是由雷军亲自拍板同意立项的。自产品发布以来，其销量表现远超团队预期，尽管备货量已经超过了行业内一半创业公司一年的量，但仍然迅速缺货，市场反响热烈。

李创奇对小米AI眼镜的未来发展充满信心。他表示，希望在未来三年内，能够借助小米这一强大平台，推动智能眼镜产业链向前迈进一大步。他预计，届时小米AI眼镜的年出货量有望超过五百万台。考虑到中国已有7亿多近视人群，智能眼镜的市场潜力巨大，整体出货量甚至可能超过五千万台。

此次雷军携带小米AI眼镜亮相阅兵观礼现场，不仅展示了小米在科技创新方面的实力，也进一步提升了小米AI眼镜的品牌知名度和市场影响力。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小米AI眼镜新功能内测用户招募：支持支付宝“看一下”支付

    小米官方今天发布公告，开启小米AI眼镜新功能内测特邀用户招募。 这次新功能包括当初发布会上提到的支付宝「看一下」支付功能，可以通过小爱唤醒扫码支付，通过眼镜的相机扫码付款，无需手机。 此外还有小爱随口记、拍摄后水平校正等一批功能，具体如下： -新增支付宝「看一下」支付功能：可唤醒小爱协助扫码支付，便捷完成交易 -支持小爱随口记：涵盖语音随�

    ​小米AI眼镜 ​支付宝扫码支付 ​小爱随口记

  • 字节跳动回应即将发布AI眼镜：早期探索阶段 没有发布计划

    近日，有媒体报道字节跳动即将推出一款AI眼镜产品，并详细披露了所谓的产品供应链信息，引发行业广泛关注。据传，该产品方案由RXKJ提供，MCU（微控制单元）由HXKJ供应，核心SOC采用高通AR1芯片，整机代工则交由LQKJ负责。 针对这一市场传闻，字节跳动相关负责人迅速作出回应。该负责人明确表示，相关产品目前还处在早期探索阶段，暂时没有明确的发布计划。

    ​字节跳动 ​AI眼镜 ​供应链

  • 99%以上 小米YU7是如何隔绝紫外线的 雷军晒出一张图

    在追求舒适出行的当下，车辆隔绝紫外线的能力愈发受关注，小米YU7在这方面表现亮眼。 今天下午，雷军晒出一张图，科普了小米YU7的紫外线隔绝为何这么强。 从具体数据看，小米YU7前风挡紫外线隔绝率达99.5%，前门窗、后门窗、普通天幕、EC智能天幕的隔绝率更是高达99.9%，后角窗也有99%的优异表现。 雷军表示，小米YU7防晒表现非常出色，双层镀银天幕和、三层镀银前风�

    ​小米YU7 ​紫外线隔绝 ​车辆防晒

  • 穿上旧军装，换新百吋屏，退伍老兵的观礼仪式感打动全网

    退伍老兵张金盛身着旧军装，在客厅通过百吋电视观看阅兵直播，庄重仪式感引发全网共鸣。他曾是海军文艺工作者，亲历1995年海上阅兵却因设备限制留有遗憾。家人特购新电视助他圆梦，清晰画面让他感慨军队精神传承不变。海信官方温情互动获赞，事件从个人故事升华为集体共鸣，体现人们对仪式感的深层渴望。

    ​退伍老兵 ​军功章 ​阅兵盛况

  • 澎湃OS 3发布 雷军喊话苹果用户：小米手机更好兼容苹果生态

    日前，小米澎湃OS 3正式发布，此次更新涵盖性能、功能、交互等方面的优化与创新。 在跨端互联能力上，小米澎湃OS 3实现了苹果设备和小米生态的操作打通。 澎湃OS 3发布后，小米CEO雷军发文称：苹果用户可以仔细看看：小米手机更好兼容苹果生态。”

    ​小米澎湃OS ​3 ​跨端互联

  • 雷军：成都车展将首次展出小米SU7 Ultra纽北限量版

    随着8月29日成都车展开幕临近，小米汽车创始人雷军通过短视频提前剧透参展亮点。 此次小米汽车将携全阵容车型亮相西博城展览馆16号馆H1607展台。 在参展车型方面，小米SU7、SU7 Ultra与YU7将集体登场，覆盖不同用户需求。车身颜色选择十分丰富，除了市场反响热烈的YU7流金粉、影青色外，兼具质感与个性的丹霞紫也将亮相。 此次车展最受瞩目的亮点，当属小米 SU7 Ultra纽北

    ​小米汽车 ​成都车展 ​SU7

  • 小米手机全球销量最高系列！REDMI 15C正式发布：百元良心神机

    小米在海外多个市场发布了REDMI 15C，起售价是119美元（约合人民币849元）。 该系列是小米集团最便宜的入门手机，此前几代都被誉为百元良心神机。 REDMI 15C采用直屏直边的设计，正面是一块LCD水滴屏，分辨率为HD （7201640），支持120Hz高刷新率和最高810尼特的峰值亮度。 提供月光蓝、暮光橙、午夜黑、薄荷绿四种颜色，支持侧边指纹，与电源键二合一。 背部相机模组有些类

    ​REDMI ​15C ​入门手机

  • 串串店老板看完阅兵请客：花了6万 很自豪 激动不已

    ​近日，在庆祝中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的热烈氛围中，重庆一家串串店老板屈先生的举动引起了广泛关注。屈先生在观看完阅兵仪式后，深受触动，毅然决定为店内百余桌客人赠送80瓶啤酒或饮料，总计花费近6万元，以此表达对抗战胜利的纪念和对顾客的感恩。 据现场顾客回忆，阅兵当天，屈先生夫妇和店员们一同守在电视机前，当看到整齐的方阵�

    ​抗战胜利 ​串串店 ​爱国热情

  • 宝宝出生恰逢阅兵 家人取名袁安阅：希望未来能成为栋梁

    近日，山西大同一户人家迎来新生命，而这位宝宝的出生日期恰好与九三阅兵日重合，为这一特殊时刻增添了别样的纪念意义。为表达对国家安定、繁荣的美好祝愿，同时寄托对宝宝未来成长的深切期望，家人决定为宝宝取名为“袁安阅”。 据家人介绍，“袁安阅”这个名字寓意深远，其中“安”字象征着国家长治久安、社会和谐稳定，“阅”字则与阅兵盛典紧密相连，既是

    ​山西大同 ​新生儿命名 ​九三阅兵

  • 小米澎湃 OS3 发布会上热搜 宣布支持“小米超级岛”功能

    ​今日，小米在秋季新品发布会上正式推出澎湃OS3系统，小米产品总监、MIUI/HyperOS体验总负责人金凡宣布，该系统成为全球最后一家完成“登岛”的厂商，其独创的“小米超级岛”功能引发行业关注。据介绍，这一设计旨在解决用户多任务场景下的信息碎片化痛点，通过三岛并行架构实现高效信息管理。 “小米超级岛是系统级的信息中枢。”金凡在发布会上演示称，用户无需

    ​小米澎湃OS3 ​小米超级岛 ​系统级信息中枢

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM