华为MatePad Mini外观公布 支持蜂窝网络通话功能

2025-09-01 11:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月1日 消息:华为今日正式官宣，将于9月4日推出全新MatePad Mini小尺寸平板，并同步公开产品外观海报。这款被业界称为"大号手机"的新品，采用圆形后摄模组设计，内置双摄像头与闪光灯组件，正面配备侧边单挖孔全面屏，整体造型兼具便携性与辨识度。

海报细节透露关键功能突破——通话界面与信号标识的显示，证实MatePad Mini将支持蜂窝网络通话功能，实现平板与手机的形态融合。据供应链消息，该机将提供5G插卡版本，搭载麒麟9020旗舰处理器，在性能表现与网络连接能力上对标高端手机。

核心配置方面，MatePad Mini采用8.8英寸16:9比例OLED定制屏，支持120Hz高刷新率与P3广色域显示。机身厚度控制在5mm以内，重量仅260g，兼顾单手握持与影音娱乐场景。续航系统配备6500mAh大容量电池，支持66W超级快充，可满足全天候使用需求。

值得关注的是，数码博主"数码闲聊站"此前爆料称，由于采用定制OLED屏幕导致成本上升，MatePad Mini起售价预计在4000元区间，直接对标苹果iPad mini系列。该博主特别指出，华为此次在屏幕显示效果与手写笔延迟优化上投入重金，目标打造安卓阵营最强小尺寸平板。

