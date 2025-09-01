首页 > 原创 > 关键词  > AI内容标识最新资讯  > 正文

抖音升级AI内容标识功能 上线两项核心功能

2025-09-01 15:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月1日 消息:9月1日，抖音发布《抖音关于升级AI内容标识功能的公告》，旨在规范人工智能生成合成内容（AI内容）的标识，以维护用户和创作者的合法权益，并促进AIGC技术的健康发展。抖音于2023年首次发布相关规范和倡议，倡导创作者对AI内容进行显著标识。此次升级是根据国家相关法律法规及平台规则进行的，以更好地服务于社会。

抖音上线了两项核心功能:AI内容标识功能和AI内容元数据标识读写功能。AI内容标识功能帮助创作者为AI内容添加提示标识，方便用户区分辨别;AI内容元数据标识读写功能则可识别并写入AI内容的元数据信息，为内容溯源提供技术支撑。

抖音注册账号若制作、发布AI内容，需使用抖音提供的标识功能主动添加显式标识。抖音将核验、检测站内未主动标识的内容是否由AIGC技术生成，并对疑似AI内容或元数据中已包含AI内容标识的作品，补充添加显式标识。此外，抖音还将为所有AI内容同步添加或更新隐式标识，进一步完善AI内容的全链路管理。

创作者在发布AI内容时，需主动添加提示标识。抖音提供统一的AI内容标识功能，辅助进行打标。创作者可在抖音作品发布界面选择“高级设置->发文助手自主声明->内容由AI生成”，对作品主动声明打标。完成标识后，作品页面将展示创作者的声明信息，提醒用户该内容属于AI内容。

若创作者未主动添加标识，抖音将运用技术手段检测疑似使用AIGC技术生成的内容，并为其添加“疑似使用了AI生成技术，请谨慎甄别”的标识。AIGC技术服务提供者在生成AI内容时，需在元数据中添加隐式标识。当创作者在抖音发布此类内容时，抖音将核验元数据中的隐式标识信息，并在作品页面添加“作品含AI生成内容”的标识。

抖音强调，使用AIGC技术辅助创作本身不违反平台规则，但若利用该技术生成和发布虚假、侵权、低俗博流量等内容，则会违反平台规则。平台将根据法律法规和平台规则进行处置。抖音鼓励创作者在遵守法律法规和公序良俗的前提下，运用AIGC技术更好地表达个人观点和创作内容。

