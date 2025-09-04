尊界S800选配星空顶涨价3万：价格上调至 8 万元

站长之家(ChinaZ.com) 9月4日 消息:昨日，尊界汽车发布公告，宣布自10月9日起，将对尊界S800车型的智能星空顶选配金额进行调整，价格由原先的5万元上调至8万元，涨幅高达60%。不过，尊界汽车官方明确表示，对于在10月9日0点前已选购该配置的车主，其选配金额将保持不变，仍为5万元。

尊界S800的智能星空顶以其独特的视觉效果和智能交互功能备受关注。该配置能够呈现满天星光、北斗七星与流星雨等特效，并能根据车辆的行驶状态、音乐节奏或车内温度等因素进行动态调整，为驾乘者带来极致的豪华体验。

对于此次价格调整的原因，尊界汽车官方并未给出具体说明。然而，有网友猜测，这可能与智能星空顶的全人工制作流程有关。据悉，星空顶的繁星点点均需人工点缀，制作过程耗时耗力。鉴于尊界S800目前销售火爆，大定订单已突破1.2万，且每周新增数百台，8月份交付量甚至超过了迈巴赫S，为了尽快向客户交付新车，避免手工制作星空顶成为交付进度的瓶颈，尊界汽车可能选择通过涨价来减少该配置的选装量，从而提高整体交付效率。

此外，涨价策略也有助于进一步营造尊界S800的尊贵感，为那些预算充足、愿意为独特配置支付更高价格的客户提供更多尊崇体验。

（举报）