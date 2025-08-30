首发iPhone 17系列！苹果Apple Store官方旗舰店入驻抖音商城

站长之家(ChinaZ.com) 8月30日 消息:今日，抖音电商官方正式对外宣布，苹果Apple Store官方旗舰店已成功入驻抖音商城，此举无疑为广大消费者带来了全新的购物体验。

据悉，用户现在可以在抖音商城内无忧选购iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods等苹果产品及其配件，所有商品均享受Apple提供的正品保障。不仅如此，消费者还能通过聊天功能，获得来自Apple Specialist专家的个性化购物指导，让购物过程更加贴心、便捷。

除了购物服务外，抖音商城内的Apple Store官方旗舰店还为用户准备了丰富的短视频内容。用户可以跟随Apple Creative培训师的脚步，学习产品使用小技巧，深入了解iPhone、iPad、Mac、Apple Watch等产品的功能亮点，让科技生活更加丰富多彩。

值得一提的是，2025年苹果秋季新品发布会的邀请函已正式发出，发布会将于北京时间9月10日凌晨1点举行，主题定为“前方超燃”。抖音方面表示，届时全新产品也将在抖音商城同步开启全球首发，消费者将有机会第一时间下单抢购。

此次新品发布会上，包括四款iPhone17系列、Apple Watch Ultra3、Apple Watch Series11以及AirPods Pro3等在内的多款新品均将在抖音商城上架销售。这意味着，广大消费者又多了一个抢购苹果新品首发的渠道，可以更加便捷地拥有心仪的科技产品。

