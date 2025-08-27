首页 > 原创 > 关键词  > 苹果发布会最新资讯  > 正文

iPhone17标准版或上高刷 苹果2025秋季发布会定档9月10日

2025-08-27 08:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:今日零点，苹果公司正式揭晓了2025年秋季发布会的邀请函，宣布将于当地时间9月9日上午10点，即北京时间9月10日凌晨1点，盛大开启这场科技盛宴。

邀请函设计延续了苹果一贯的简约美学，却又暗藏惊喜，以“前方超燃”为主题，苹果logo融入了独特的液态玻璃效果，预示着发布会将带来前所未有的创新体验。

苹果 2025 秋季发布会邀请函来了！iPhone 17 系列定档 9 月 10 日见

此次发布会，苹果预计将推出包括iPhone17系列Apple Watch Series11系列、Apple Watch Ultra3以及AirPods Pro3在内的多款重磅产品。其中，iPhone17系列无疑是万众瞩目的焦点。苹果将一次性发布iPhone17、iPhone17Air、iPhone17Pro、iPhone17Pro Max四款机型，满足不同用户的需求。值得一提的是，Plus机型将被全新的超薄机型iPhone17Air所取代，而iPhone17Pro和iPhone17Pro Max则将采用全新的后置摄像头设计，引领手机摄影新潮流。

在配置方面，iPhone17系列全系升级，所有机型均配备升级后的2400万像素前置摄像头，镜头从五片式升级为六片式，拍照效果更上一层楼。同时，均热板散热片的加入将有效提升手机的热性能，确保长时间使用也能保持流畅。此外，全系支持最高25W的无线充电，并兼容下一代Qi2.2无线充电标准，充电更加便捷高效。

最引人注目的升级莫过于iPhone17系列将首次标配ProMotion技术，这意味着标准版也能享受到120Hz的高刷新率，带来更加流畅的视觉体验，堪称史诗级升级。

具体到各款机型，iPhone17Air以其超薄的5.5毫米机身脱颖而出，成为苹果有史以来最薄的iPhone。它配备6.6英寸显示屏，采用单镜头4800万像素后置摄像头，搭载A19芯片，并配备12GB运行内存，性能强劲。而iPhone17则配备6.27英寸显示屏，与当前iPhone16Pro屏幕尺寸相同，后置双摄系统，外观与iPhone16相似，采用铝合金材质，搭载A19芯片，配备8GB运行内存，满足日常使用需求。

对于追求极致体验的用户来说，iPhone17Pro和iPhone17Pro Max则是不错的选择。它们采用新的后置摄像头设计，配备全新4800万像素长焦镜头，三颗摄像头均为4800万像素，拍照效果令人期待。同时，铝合金与玻璃拼接的背壳设计既美观又实用，搭载苹果自研的Wi-Fi7芯片和A19Pro芯片，配备12GB运行内存，性能卓越。此外，预计还将配备全新的防刮抗反射显示屏涂层，支持前置和后置摄像头同时录制视频，并测试了8K视频录制功能，为用户带来前所未有的拍摄体验。

