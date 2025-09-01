首页 > 原创 > 关键词  > Apple最新资讯  > 正文

苹果上架翻新版Apple Pencil Pro售价849元

2025-09-01

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:今日，苹果在其官方Apple Store线上商店低调上架了翻新版Apple Pencil Pro，定价849元，较新品999元的官方售价优惠150元。值得注意的是，这是自2024年5月该产品首次发布以来，首次登陆苹果官方翻新渠道，且过去一个月已在多个国家陆续上架销售。

苹果官方强调，翻新版Apple Pencil Pro虽为二手商品，但均经过严格的功能测试与检验流程，确保性能与新品无异。用户购买后可享受与新品同等的14天无理由退货政策，以及一年有限保修服务。不过，苹果也明确表示，翻新版产品不提供个性化镌刻服务和礼品包装选项。

比新品便宜 150 元！苹果上架翻新版Apple Pencil Pro售价 849 元

作为苹果触控笔系列的旗舰产品，Apple Pencil Pro相比第二代Apple Pencil实现了多项升级。其内置全新传感器与触感引擎，用户只需挤压笔身即可快速调出小工具菜单;内部配备的振动马达，能在界面交互时提供清晰的触感反馈。此外，该产品还创新性地加入了陀螺仪，支持“侧旋”功能，用户倾斜笔身即可精准控制屏幕中钢笔笔刷的细腻程度，为创作带来更多可能性。

在兼容性方面，Apple Pencil Pro支持搭载M4芯片的iPad Pro、M2及以上芯片的iPad Air，以及配备A17Pro芯片的iPad mini，覆盖了苹果当前主流的高性能平板产品线。此次翻新版的推出，无疑为预算有限但追求高性能触控体验的用户提供了新的选择。

