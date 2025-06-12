如何用 AI工具 生成论文选题

在学术研究中，确定一个好的论文选题至关重要。DeepSeek 作为一款强大的 AI 工具，能够为我们提供丰富的选题思路。本教程将详细介绍如何利用 DeepSeek 生成与你专业相关的论文选题。

学术研究

论文创作

课题探讨

明确自身研究信息:确定自己的专业、研究方向、感兴趣的技术领域以及已关注到的相关研究切入点等信息。例如，“我是一名研究生，我的专业是 xxz，我的研究方向是 xxx，我对 xx 技术领域感兴趣，我注意到有研究学者会对 xx 进行探究” 。

构建指令:按照特定格式构建向 DeepSeek 提问的指令。指令格式为:“我是一名研究生，我的专业是 xxz，我的研究方向是 xxx，你将扮演我导师的角色，我目前正在写一篇学术论文，需要你的指导。我对 xx 技术领域感兴趣，但是我还没有形成具体、明确的研究问题。我注意到有研究学者会对 xx 进行探究，我想从这种技术入手来挖掘研究问题。请帮我推荐10个参考选题。” 在构建指令时，将自己的专业、研究方向、感兴趣的技术领域等实际信息准确填入相应位置 。

选择平台并输入指令:打开 DeepSeek 相关使用平台，如上述提到的官方网站或其他接入平台。在平台的输入框中，完整准确地输入构建好的指令 。

获取选题结果:点击 “生成” 或类似提交按钮，DeepSeek 会基于其算法和知识储备，分析指令内容，生成10个与你输入信息相关的论文参考选题 。