首页 > 业界 > 关键词  > DeepSeek最新资讯  > 正文

如何用 AI工具 生成论文选题

2025-06-12 11:15 · 稿源：站长之家

导语

学术研究中，确定一个好的论文选题至关重要。DeepSeek 作为一款强大的 AI 工具，能够为我们提供丰富的选题思路。本教程将详细介绍如何利用 DeepSeek 生成与你专业相关的论文选题。

使用工具

  • 工具名称:DeepSeek，腾讯元宝
  • 工具网址:DeepSeek官方网站为https://chat.deepseek.com/ ，腾讯元宝https://yuanbao.tencent.com/（需手动选择 DeepSeek R1模型）

使用场景

学术研究

论文创作

课题探讨

教程操作流程方法

  1. 明确自身研究信息:确定自己的专业、研究方向、感兴趣的技术领域以及已关注到的相关研究切入点等信息。例如，“我是一名研究生，我的专业是 xxz，我的研究方向是 xxx，我对 xx 技术领域感兴趣，我注意到有研究学者会对 xx 进行探究” 。

  2. 构建指令:按照特定格式构建向 DeepSeek 提问的指令。指令格式为:“我是一名研究生，我的专业是 xxz，我的研究方向是 xxx，你将扮演我导师的角色，我目前正在写一篇学术论文，需要你的指导。我对 xx 技术领域感兴趣，但是我还没有形成具体、明确的研究问题。我注意到有研究学者会对 xx 进行探究，我想从这种技术入手来挖掘研究问题。请帮我推荐10个参考选题。” 在构建指令时，将自己的专业、研究方向、感兴趣的技术领域等实际信息准确填入相应位置 。

    QQ20250612-112926.png

  3. 选择平台并输入指令:打开 DeepSeek 相关使用平台，如上述提到的官方网站或其他接入平台。在平台的输入框中，完整准确地输入构建好的指令 。

    QQ20250612-113038.png

  4. 获取选题结果:点击 “生成” 或类似提交按钮，DeepSeek 会基于其算法和知识储备，分析指令内容，生成10个与你输入信息相关的论文参考选题 。

    QQ20250612-113135.png

  5. 评估与筛选选题:仔细阅读 DeepSeek 生成的选题，从选题的研究价值、创新性、可行性以及与自己研究兴趣和能力的匹配度等方面进行评估。例如，判断选题是否符合当前学术热点趋势，是否有足够的研究资料支撑，自己是否有能力在规定时间内完成该选题的研究等。筛选出最适合自己进一步开展研究的选题 。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小白如何用海绵音乐生成AI音乐？

    本教程介绍如何利用AI音乐生成工具"海绵音乐"零基础创作个性化音乐。通过输入情绪(治愈/欢快)、乐器(钢琴/吉他)、节奏(慢/中/快)等关键词，AI可快速生成适合短视频配乐、背景音乐等场景的原创音乐。操作流程简单：注册账号→输入关键词→生成试听→下载使用。关键技巧包括使用具体关键词组合、多次调整优化。注意商用需确认版权，部分功能需付费。该工具让音

    ​AI音乐生成 ​短视频配乐 ​背景音乐制作

  • 如何用豆包音乐生成功能创作AI歌曲？

    本文介绍如何利用豆包AI工具进行音乐创作。用户可通过APP或网页端(https://www.doubao.com/chat)使用该功能，按照固定句式输入创作需求：包括歌曲主题、音乐风格(如民谣、流行)、表达情绪(快乐、怀旧等)及音色选择(男声/女声)。系统会根据指令自动生成歌词并配乐，用户可即时查看歌词内容和播放生成的音乐。操作流程简单：打开豆包→选择音乐生成功能→填写创作指令→提交等

    ​音乐创作 ​AI工具 ​灵感激发

  • 如何用 DeepSeek 进行论文降重

    本文介绍了如何利用DeepSeek AI工具降低学术论文重复率。该工具能对重复率超标的段落进行学术化改写，在保证专业术语准确性的同时降低查重率。使用方法是：1)在DeepSeek网站输入降重指令和段落；2)可指定改写风格（如某期刊格式）或具体方向（如主动改被动句）；3)审查改写结果，确保语义准确、术语恰当、逻辑连贯。若发现问题可再次优化。该工具适用于毕业论文、期刊�

    ​学术写作 ​论文降重 ​AI工具

  • 如何用指令句式让豆包生成个性化学生评语库

    本文介绍如何利用豆包工具快速生成个性化期末评语库。操作步骤包括：1.登录豆包平台输入详细指令，要求生成50名本科生的A级评语，内容需涵盖学术亮点、改进建议和假期规划，确保个性化差异度高于30%；2.检查生成结果是否符合要求；3.通过细化指令优化不满意内容，如突出学科优势或提供更具体学习方法建议。该工具能帮助教师高效完成评语撰写，节省时间精力。

    ​个性化评语 ​教育教学 ​豆包工具

  • 如何用 DeepSeek 生成爆款标题

    本文介绍如何利用DeepSeek工具快速生成15个爆款标题，提升内容吸引力。操作步骤：1.访问DeepSeek官网；2.输入指令，如"为夏日低卡甜品生成15个小红书标题"，要求包含emoji、数字或关键词；3.根据不同平台特性调整风格：小红书需活泼多用emoji，知乎要理性干货，抖音则简短有力突出冲突。该工具能帮助创作者在海量信息中脱颖而出，解决标题创作难题。

  • 如何用deepseek生成短视频脚本

    本文介绍如何利用DeepSeek工具快速生成30秒短视频脚本。该工具可根据用户需求，自动生成包含开场悬念、核心干货、反转情节和结尾互动的优质脚本。操作流程包括：1.登录DeepSeek官网；2.输入具体指令（如"生成洗发水广告脚本，需包含开场悬念+3个核心干货+结尾互动"）；3.检查并优化脚本内容；4.补充画面风格、背景音乐等细节。通过多次指令调整可获得更理想的脚本

    ​短视频创作 ​脚本生成 ​创意工具

  • 如何用 DeepSeek 生成周会临时发言内容

    本文介绍如何利用DeepSeek AI工具快速生成三种实用会议发言模板：1）进度汇报模板，包含已完成事项、当前进展和所需支持；2）提建议模板，包括现象观察、建议方案和预期效果；3）甩锅模板，说明影响因素、已采取措施和协作建议。操作步骤为：登录DeepSeek官网，输入指定格式指令，AI会自动生成模板内容，用户可根据实际情况替换变量、补充具体数据。该工具能帮助职场人士高效准备结构清晰、逻辑严谨的会议发言，适用于工作汇报、应急沟通等场景。

    ​AI工具 ​会议发言 ​工作汇报

  • 如何用 DeepSeek 生成万能客服话术

    本文介绍了如何利用DeepSeek AI工具快速生成专业客服话术，有效应对客户不满情绪。主要内容包括：1. 注册登录DeepSeek官网；2. 输入具体指令生成5条"骂不还口"的万能话术模板；3. 检查优化生成内容；4. 将最终话术应用于实际客服场景。该工具能快速提供包含共情、认错、明确解决方案等要素的专业话术，帮助客服人员高效处理投诉，提升服务质量。

    ​客户服务 ​情绪安抚 ​AI

  • 如何用 DeepSeek 生成特定结构会议纪要

    本文介绍如何利用DeepSeek AI高效整理会议纪要。主要步骤包括：1）会议录音转文字（推荐使用"录咖"工具）；2）登录DeepSeek官网输入指令，要求将会议记录按"决策事项/待办事项/风险预警"三部分结构化整理；3）检查优化生成的会议纪要。该方法能快速将杂乱会议内容转化为清晰文档，突出关键信息，提升工作效率。文中提供了具体操作流程和工具链接。

    ​会议纪要 ​AI工具 ​DeepSeek

  • 如何用DeepSeek一键自动生成Word文档

    DeepSeek推出AI自动排版Word文档功能，用户只需输入指令即可一键生成格式规范的文档，大幅提升办公效率。操作流程：1.在DeepSeek对话框输入文档要求并指定HTML格式输出；2.AI处理完成后点击运行按钮；3.页面会出现下载Word按钮，点击即可获取自动排版的文档。该工具同样支持生成PDF、Excel等格式，只需修改指令中的文件类型即可。免费工具地址：https://www.deepseek.com

    ​办公自动化 ​文档生成 ​效率工具

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM