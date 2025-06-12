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如何用豆包音乐生成功能创作AI歌曲？

2025-06-12 14:10 · 稿源：站长之家

导语

音乐创作的世界里，借助 AI 工具能让灵感快速落地。接下来就为你详细介绍如何用豆包音乐生成功能，通过特定指令句式创作出属于你的歌曲。

使用工具

  • 工具名称:豆包
  • 工具网址:可在 APP 端或网页端直接使用（https://www.doubao.com/chat）

使用场景

音乐创作、灵感激发、个性化音乐制作

教程操作流程方法

打开豆包:在手机上找到并打开豆包 APP，或者在电脑浏览器中进入豆包网页端（https://www.doubao.com/chat），选择音乐生成功能。

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输入指令:按照固定句式 “我想创作一首歌曲，用 AI 帮我写歌词 [描述歌词要表达的主题]。这首歌是 [描述风格] 音乐风格，传达 [描述快乐、悲伤、兴奋等] 的情绪，使用 [可选择男声或者女声] 音色”，在输入框中准确填写你的创作需求。例如 “我想创作一首歌曲，用 AI 帮我写歌词关于校园生活回忆。这首歌是民谣音乐风格，传达怀旧的情绪，使用女声音色” 。

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提交指令:仔细检查输入的指令无误后，点击发送按钮，将创作指令提交给豆包。稍作等待，豆包会根据你的指令生成歌词，同时按照设定的风格、情绪和音色生成对应的音乐，你可以在界面查看歌词内容，播放生成的音乐。

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